10:35 03.01.2023 (обновлено: 10:50 03.01.2023)
Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов
ВСУ выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за две минуты выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.23 – населенный пункт Александрополь – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 10.25 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.