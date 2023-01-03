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Врач-диетолог предостерегла от голодания после новогоднего застолья - РИА Новости, 03.01.2023
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Врач-диетолог предостерегла от голодания после новогоднего застолья
Врач-диетолог предостерегла от голодания после новогоднего застолья - РИА Новости, 03.01.2023
Врач-диетолог предостерегла от голодания после новогоднего застолья
Обильная еда в новогодний праздник требует разгрузочных дней, но ни в коем случае не надо сразу начитать голодать или переходить на низкокалорийную пищу,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:38
2023-01-03T11:38
общество
новый год
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Обильная еда в новогодний праздник требует разгрузочных дней, но ни в коем случае не надо сразу начитать голодать или переходить на низкокалорийную пищу, считает врач-диетолог сервиса правильного питания Level Kitchen Татьяна Мещерякова. "Самое вредное для здоровья, что можно сделать после обильной новогодней трапезы - резко перейти на голод или низкокалорийную диету", - сообщила Мещерякова, слова которой привели РИА Новости в пресс-службе компании. Дело в том, что человеческий организм после ночного застолья уже находится в стрессе от обилия калорий и сочетания несочетаемых продуктов, вдобавок усугубить это состояние могут алкогольная интоксикация и похмелье. "Наша задача - помочь организму справиться со стрессом, а не вгонять его в еще больший стресс", - подчеркнула эксперт, рекомендуя в этой связи сделать 1 и 2 января разгрузочными днями. В составе меню в этом случае должны быть легкие овощные супы, соки, а также фруктово-овощные и зеленые салаты. А вот любые жирные мясные продукты и полуфабрикаты, в том числе все виды колбас, стоит ограничить или даже исключить; те же ограничения, продолжила Мещерякова - в отношении мучных сладких изделий, особенно содержащих большое количество жира, а также алкоголя. "Нужно позаботиться о восстановлении водного баланса. Пейте больше воды, а также натуральных соков, компотов и морсов. Эти рекомендации позволят довольно быстро избавиться от последствий праздника - убрать тяжесть в животе, вздутие, уйти от изжоги", - подчеркнула нутрициолог. "В первые январские дни больше спите, гуляйте, занимайтесь спортом, общайтесь и проводите время со своими близкими - так вы гарантированно отдохнете и зарядитесь позитивом на год вперед", - заключила она. Исследование с выборкой в 2700 человек, проведенное Level Kitchen с 12 по 18 декабря, показало, что большинство из респондентов не хотят никаких ограничений по количеству съеденных новогодней ночью блюд; при этом каждый второй из опрошенных предпочтет провести ее за большим праздничным столом, а самой популярной едой в это время являются салаты, среди которых и традиционный оливье.
https://ria.ru/20230101/prazdnik-1842706571.html
https://ria.ru/20220208/pitanie-1771584542.html
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общество, новый год, россия
Общество, Новый год, Россия
11:38 03.01.2023
 
Врач-диетолог предостерегла от голодания после новогоднего застолья

Диетолог Мещерякова назвала голод плохим вариантом разгрузки организма после праздников

CC BY 2.0 / Alexander Baxevanis / Christmas Eve TableНовогодний стол
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
CC BY 2.0 / Alexander Baxevanis / Christmas Eve Table
Новогодний стол. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Обильная еда в новогодний праздник требует разгрузочных дней, но ни в коем случае не надо сразу начитать голодать или переходить на низкокалорийную пищу, считает врач-диетолог сервиса правильного питания Level Kitchen Татьяна Мещерякова.
"Самое вредное для здоровья, что можно сделать после обильной новогодней трапезы - резко перейти на голод или низкокалорийную диету", - сообщила Мещерякова, слова которой привели РИА Новости в пресс-службе компании.
Дело в том, что человеческий организм после ночного застолья уже находится в стрессе от обилия калорий и сочетания несочетаемых продуктов, вдобавок усугубить это состояние могут алкогольная интоксикация и похмелье. "Наша задача - помочь организму справиться со стрессом, а не вгонять его в еще больший стресс", - подчеркнула эксперт, рекомендуя в этой связи сделать 1 и 2 января разгрузочными днями.
В составе меню в этом случае должны быть легкие овощные супы, соки, а также фруктово-овощные и зеленые салаты. А вот любые жирные мясные продукты и полуфабрикаты, в том числе все виды колбас, стоит ограничить или даже исключить; те же ограничения, продолжила Мещерякова - в отношении мучных сладких изделий, особенно содержащих большое количество жира, а также алкоголя.
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"Нужно позаботиться о восстановлении водного баланса. Пейте больше воды, а также натуральных соков, компотов и морсов. Эти рекомендации позволят довольно быстро избавиться от последствий праздника - убрать тяжесть в животе, вздутие, уйти от изжоги", - подчеркнула нутрициолог. "В первые январские дни больше спите, гуляйте, занимайтесь спортом, общайтесь и проводите время со своими близкими - так вы гарантированно отдохнете и зарядитесь позитивом на год вперед", - заключила она.
Исследование с выборкой в 2700 человек, проведенное Level Kitchen с 12 по 18 декабря, показало, что большинство из респондентов не хотят никаких ограничений по количеству съеденных новогодней ночью блюд; при этом каждый второй из опрошенных предпочтет провести ее за большим праздничным столом, а самой популярной едой в это время являются салаты, среди которых и традиционный оливье.
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