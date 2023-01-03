03:24 03.01.2023 (обновлено: 15:29 03.01.2023)
Экс-советник Трампа поставил под вопрос членство Турции в НАТО
Экс-советник Трампа Болтон предложил исключить Турцию из НАТО за сотрудничество с Россией
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЭкс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон
Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон предложил поставить в 2023 году под вопрос членство Турции в НАТО в случае переизбрания Тайипа Эрдогана.
"Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение вступить в НАТО, но торговые и военные партнеры России все еще не покинули ее в трудную минуту, к сожалению, включая Турцию, чье членство в НАТО должно быть под вопросом в 2024 году, если президент Эрдоган, вероятно, обманным путем, будет переизбран", — говорится в статье Болтона на сайте издания Telegraph.
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности также обвинил Германию в неисполнении обещания об увеличении расходов на оборону.
"Регулярный оборонный бюджет Германии на 2023 год будет меньше, чем на 2022 год", — написал Болтон.
При этом он добавил, что затягивание конфликта на Украине будет способствовать усилению напряженности в странах Запада.
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