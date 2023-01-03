Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Трампа поставил под вопрос членство Турции в НАТО - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230103/bolton-1842891651.html
Экс-советник Трампа поставил под вопрос членство Турции в НАТО
Экс-советник Трампа поставил под вопрос членство Турции в НАТО - РИА Новости, 03.01.2023
Экс-советник Трампа поставил под вопрос членство Турции в НАТО
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон предложил поставить в 2023 году под вопрос членство Турции в НАТО в РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T03:24
2023-01-03T15:29
в мире
джон болтон
дональд трамп
турция
германия
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155800/02/1558000258_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_f2ff5578d17ac2b9c2b866dee6f6aabd.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон предложил поставить в 2023 году под вопрос членство Турции в НАТО в случае переизбрания Тайипа Эрдогана.Экс-советник Белого дома по национальной безопасности также обвинил Германию в неисполнении обещания об увеличении расходов на оборону."Регулярный оборонный бюджет Германии на 2023 год будет меньше, чем на 2022 год", — написал Болтон. При этом он добавил, что затягивание конфликта на Украине будет способствовать усилению напряженности в странах Запада.
https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831814340.html
турция
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155800/02/1558000258_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_dab41703d60a7eb4f4fda7ed6eafee7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джон болтон, дональд трамп, турция, германия, сша, нато
В мире, Джон Болтон, Дональд Трамп, Турция, Германия, США, НАТО
03:24 03.01.2023 (обновлено: 15:29 03.01.2023)
 
Экс-советник Трампа поставил под вопрос членство Турции в НАТО

Экс-советник Трампа Болтон предложил исключить Турцию из НАТО за сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЭкс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон
Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон предложил поставить в 2023 году под вопрос членство Турции в НАТО в случае переизбрания Тайипа Эрдогана.

"Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение вступить в НАТО, но торговые и военные партнеры России все еще не покинули ее в трудную минуту, к сожалению, включая Турцию, чье членство в НАТО должно быть под вопросом в 2024 году, если президент Эрдоган, вероятно, обманным путем, будет переизбран", — говорится в статье Болтона на сайте издания Telegraph.

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности также обвинил Германию в неисполнении обещания об увеличении расходов на оборону.
"Регулярный оборонный бюджет Германии на 2023 год будет меньше, чем на 2022 год", — написал Болтон.
При этом он добавил, что затягивание конфликта на Украине будет способствовать усилению напряженности в странах Запада.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября 2022, 08:32
Выход Турции из НАТО становится актуальным, считает историк
 
В миреДжон БолтонДональд ТрампТурцияГерманияСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала