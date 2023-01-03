https://ria.ru/20230103/bolton-1842891651.html

Экс-советник Трампа поставил под вопрос членство Турции в НАТО

Экс-советник Трампа поставил под вопрос членство Турции в НАТО - РИА Новости, 03.01.2023

Экс-советник Трампа поставил под вопрос членство Турции в НАТО

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон предложил поставить в 2023 году под вопрос членство Турции в НАТО в РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T03:24

2023-01-03T03:24

2023-01-03T15:29

в мире

джон болтон

дональд трамп

турция

германия

сша

нато

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон предложил поставить в 2023 году под вопрос членство Турции в НАТО в случае переизбрания Тайипа Эрдогана.Экс-советник Белого дома по национальной безопасности также обвинил Германию в неисполнении обещания об увеличении расходов на оборону."Регулярный оборонный бюджет Германии на 2023 год будет меньше, чем на 2022 год", — написал Болтон. При этом он добавил, что затягивание конфликта на Украине будет способствовать усилению напряженности в странах Запада.

https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831814340.html

турция

германия

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в мире, джон болтон, дональд трамп, турция, германия, сша, нато