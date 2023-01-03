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Глава МИД Турции рассказал о контактах с Дамаском по теме беженцев - РИА Новости, 03.01.2023
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Глава МИД Турции рассказал о контактах с Дамаском по теме беженцев
Глава МИД Турции рассказал о контактах с Дамаском по теме беженцев - РИА Новости, 03.01.2023
Глава МИД Турции рассказал о контактах с Дамаском по теме беженцев
СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Дамаск выразил желание сотрудничать с Анкарой по вопросу возвращения беженцев, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:11
2023-01-03T14:29
в мире
турция
дамаск (город)
сирия
мевлют чавушоглу
башар асад
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СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Дамаск выразил желание сотрудничать с Анкарой по вопросу возвращения беженцев, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.По словам министра, крайне важно обеспечить безопасное возвращение сирийских беженцев на родину, для этого необходимы контакты с властями Сирии."Важны вопросы образования, здравоохранения, какие проекты будут реализованы для создания подходящих условий для жизни. В этой связи важность обрели международные контакты с властями Сирии. Дамаск выразил желание наладить сотрудничество по вопросу возвращения беженцев", - цитирует министра телеканал TRT.Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара предложила встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, она, по его словам, возможна в третьей стране, в том числе и в России.Ранее в декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.
https://ria.ru/20221220/bezhentsy-1840135380.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221231/turtsiya-1842668693.html
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дамаск (город)
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60
в мире, турция, дамаск (город), сирия, мевлют чавушоглу, башар асад
В мире, Турция, Дамаск (город), Сирия, Мевлют Чавушоглу, Башар Асад
14:11 03.01.2023 (обновлено: 14:29 03.01.2023)
 
Глава МИД Турции рассказал о контактах с Дамаском по теме беженцев

Глава МИД Турции Чавушоглу: Дамаск готов сотрудничать по вопросу возвращения беженцев

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума под Дамаском. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Дамаск выразил желание сотрудничать с Анкарой по вопросу возвращения беженцев, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По словам министра, крайне важно обеспечить безопасное возвращение сирийских беженцев на родину, для этого необходимы контакты с властями Сирии.
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"Важны вопросы образования, здравоохранения, какие проекты будут реализованы для создания подходящих условий для жизни. В этой связи важность обрели международные контакты с властями Сирии. Дамаск выразил желание наладить сотрудничество по вопросу возвращения беженцев", - цитирует министра телеканал TRT.
Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара предложила встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, она, по его словам, возможна в третьей стране, в том числе и в России.
Ранее в декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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В миреТурцияДамаск (город)СирияМевлют ЧавушоглуБашар Асад
 
 
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