14:11 03.01.2023 (обновлено: 14:29 03.01.2023)
Глава МИД Турции рассказал о контактах с Дамаском по теме беженцев
Глава МИД Турции Чавушоглу: Дамаск готов сотрудничать по вопросу возвращения беженцев
Город Дума под Дамаском. Архивное фото
СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Дамаск выразил желание сотрудничать с Анкарой по вопросу возвращения беженцев, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По словам министра, крайне важно обеспечить безопасное возвращение сирийских беженцев на родину, для этого необходимы контакты с властями Сирии.
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"Важны вопросы образования, здравоохранения, какие проекты будут реализованы для создания подходящих условий для жизни. В этой связи важность обрели международные контакты с властями Сирии. Дамаск выразил желание наладить сотрудничество по вопросу возвращения беженцев", - цитирует министра телеканал TRT.
Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара предложила встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, она, по его словам, возможна в третьей стране, в том числе и в России.
Ранее в декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.
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