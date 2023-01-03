https://ria.ru/20230103/bezhentsy-1842939054.html

Глава МИД Турции рассказал о контактах с Дамаском по теме беженцев

Глава МИД Турции рассказал о контактах с Дамаском по теме беженцев - РИА Новости, 03.01.2023

Глава МИД Турции рассказал о контактах с Дамаском по теме беженцев

СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Дамаск выразил желание сотрудничать с Анкарой по вопросу возвращения беженцев, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:11

2023-01-03T14:11

2023-01-03T14:29

в мире

турция

дамаск (город)

сирия

мевлют чавушоглу

башар асад

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СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Дамаск выразил желание сотрудничать с Анкарой по вопросу возвращения беженцев, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.По словам министра, крайне важно обеспечить безопасное возвращение сирийских беженцев на родину, для этого необходимы контакты с властями Сирии."Важны вопросы образования, здравоохранения, какие проекты будут реализованы для создания подходящих условий для жизни. В этой связи важность обрели международные контакты с властями Сирии. Дамаск выразил желание наладить сотрудничество по вопросу возвращения беженцев", - цитирует министра телеканал TRT.Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара предложила встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, она, по его словам, возможна в третьей стране, в том числе и в России.Ранее в декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.

https://ria.ru/20221220/bezhentsy-1840135380.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221231/turtsiya-1842668693.html

турция

дамаск (город)

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, дамаск (город), сирия, мевлют чавушоглу, башар асад