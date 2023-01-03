https://ria.ru/20230103/banki-1842907991.html
Эксперт рассказал о развитии исламского банкинга в России
Эксперт рассказал о развитии исламского банкинга в России - РИА Новости, 03.01.2023
Эксперт рассказал о развитии исламского банкинга в России
Порядка 10-15 филиалов исламского банкинга могут дополнительно открыться в России в ходе пилота по реализации партнерского финансирования, который будет запущен РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:16
2023-01-03T10:16
2023-01-03T10:16
экономика
россия
сбербанк россии
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Порядка 10-15 филиалов исламского банкинга могут дополнительно открыться в России в ходе пилота по реализации партнерского финансирования, который будет запущен в 2023 году, такое мнение высказал РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Ильяс Зарипов. В декабре прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пилотной реализации исламского банкинга. В нем будут участвовать Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан. Эксперимент начнется 1 февраля и продлится два года. "По моим оценкам, после вступления в силу нового законодательства в ходе эксперимента может быть создано дополнительно порядка 10-15 исламских "окон" традиционными российскими банками. Закон создаст правовую базу и определенный импульс для развития исламских финансов", - сказал Зарипов. В настоящее время, по его оценкам, в России около восьми исламских "окон". Эксперт пояснил, что каждая исламская компания должна работать через специальный филиал традиционного банка, как действует, например, финансовый дом "Амаль" в Татарстане. "Но этот исламский филиал работает исключительно на эту структуру, он не проводит отдельных операций, только осуществляет расчетно-кассовое обслуживание", - добавил он. При этом исламское "окно", которое открыл Сбербанк в Татарстане, - это полноценный филиал, выполняющий операции самого банка только по исламским канонам, добавил он. Зарипов указал также, что страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии обладают огромными запасами излишней ликвидности (до 0,5 триллиона долларов США), часть этой суммы они могли бы вложить в российскую экономику по исламским принципам. "Это была бы серьезная альтернатива западному финансированию, недоступному сейчас в связи с санкциями", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20220920/banking-1818100371.html
https://ria.ru/20220922/banking-1818801219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сбербанк россии
Экономика, Россия, Сбербанк России
Эксперт рассказал о развитии исламского банкинга в России
Эксперт Зарипов: в России за два года могут появиться до 15 филиалов исламского банкинга
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Порядка 10-15 филиалов исламского банкинга могут дополнительно открыться в России в ходе пилота по реализации партнерского финансирования, который будет запущен в 2023 году, такое мнение высказал РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Ильяс Зарипов.
В декабре прошлого года Госдума
приняла в первом чтении законопроект о пилотной реализации исламского банкинга. В нем будут участвовать Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан. Эксперимент начнется 1 февраля и продлится два года.
"По моим оценкам, после вступления в силу нового законодательства в ходе эксперимента может быть создано дополнительно порядка 10-15 исламских "окон" традиционными российскими банками. Закон создаст правовую базу и определенный импульс для развития исламских финансов", - сказал Зарипов.
В настоящее время, по его оценкам, в России около восьми исламских "окон". Эксперт пояснил, что каждая исламская компания должна работать через специальный филиал традиционного банка, как действует, например, финансовый дом "Амаль" в Татарстане. "Но этот исламский филиал работает исключительно на эту структуру, он не проводит отдельных операций, только осуществляет расчетно-кассовое обслуживание", - добавил он.
При этом исламское "окно", которое открыл Сбербанк
в Татарстане, - это полноценный филиал, выполняющий операции самого банка только по исламским канонам, добавил он.
Зарипов указал также, что страны Ближнего Востока
и Юго-Восточной Азии
обладают огромными запасами излишней ликвидности (до 0,5 триллиона долларов США
), часть этой суммы они могли бы вложить в российскую экономику по исламским принципам.
"Это была бы серьезная альтернатива западному финансированию, недоступному сейчас в связи с санкциями", - заключил эксперт.