https://ria.ru/20230103/banki-1842907991.html

Эксперт рассказал о развитии исламского банкинга в России

Эксперт рассказал о развитии исламского банкинга в России - РИА Новости, 03.01.2023

Эксперт рассказал о развитии исламского банкинга в России

Порядка 10-15 филиалов исламского банкинга могут дополнительно открыться в России в ходе пилота по реализации партнерского финансирования, который будет запущен РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T10:16

2023-01-03T10:16

2023-01-03T10:16

экономика

россия

сбербанк россии

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Порядка 10-15 филиалов исламского банкинга могут дополнительно открыться в России в ходе пилота по реализации партнерского финансирования, который будет запущен в 2023 году, такое мнение высказал РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Ильяс Зарипов. В декабре прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пилотной реализации исламского банкинга. В нем будут участвовать Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан. Эксперимент начнется 1 февраля и продлится два года. "По моим оценкам, после вступления в силу нового законодательства в ходе эксперимента может быть создано дополнительно порядка 10-15 исламских "окон" традиционными российскими банками. Закон создаст правовую базу и определенный импульс для развития исламских финансов", - сказал Зарипов. В настоящее время, по его оценкам, в России около восьми исламских "окон". Эксперт пояснил, что каждая исламская компания должна работать через специальный филиал традиционного банка, как действует, например, финансовый дом "Амаль" в Татарстане. "Но этот исламский филиал работает исключительно на эту структуру, он не проводит отдельных операций, только осуществляет расчетно-кассовое обслуживание", - добавил он. При этом исламское "окно", которое открыл Сбербанк в Татарстане, - это полноценный филиал, выполняющий операции самого банка только по исламским канонам, добавил он. Зарипов указал также, что страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии обладают огромными запасами излишней ликвидности (до 0,5 триллиона долларов США), часть этой суммы они могли бы вложить в российскую экономику по исламским принципам. "Это была бы серьезная альтернатива западному финансированию, недоступному сейчас в связи с санкциями", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20220920/banking-1818100371.html

https://ria.ru/20220922/banking-1818801219.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, сбербанк россии