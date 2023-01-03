https://ria.ru/20230103/artemovsk-1842897830.html
Пригожин рассказал о сложностях продвижения российских войск в Артемовске
Пригожин рассказал о сложностях продвижения российских войск в Артемовске - РИА Новости, 03.01.2023
Пригожин рассказал о сложностях продвижения российских войск в Артемовске
В Артемовске (Бахмуте) украинскими военными создано "пятьсот линий обороны", поэтому продвижение идет с большим трудом, рассказал основатель "Группы Вагнера"... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T08:10
2023-01-03T08:10
2023-01-03T14:17
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
вооруженные силы рф
артемовск
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АРТЕМОВСК (ДНР), 3 янв — РИА Новости. В Артемовске (Бахмуте) украинскими военными создано "пятьсот линий обороны", поэтому продвижение идет с большим трудом, рассказал основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. "Артемовск — это крепость в каждом доме. За каждый дом ребята бодаются, иногда не один день. Иногда неделями за один дом. Один дом взяли, второй дом взяли", — заявил Пригожин РИА Новости. По его словам, после взятия очередного дома нельзя говорить, что оборона украинских военных прорвана. "Сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона, и не одна. И таких линий обороны сколько в Артемовске? Если сказать 500 — наверное, не ошибемся. Каждые десять метров — рубеж обороны", — рассказал Пригожин. Командир одного из отрядов группы с позывным Механ признался, что встречает на фронте уже восьмой Новый год — с 2014-го это стало традицией. "Каждый Новый год в работе, где-то в боевых действиях. Этот Новый год самый яркий, потому что это самый жесткий (год. — Прим. ред.). И даже в Новый год приходится много работать, и после Нового года будет много работы. Но мы все равно идем вперед", — рассказал Механ РИА Новости. По словам его бойцов, им не хватает техники, особенно БМП-3, и снарядов, "чтобы быстрее и увереннее двигаться по Артемовску".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230103/naemnik-1842893573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пригожин: "Артемовск – это крепость в каждом доме"
В Артемовске (Бахмут) украинскими военными создано "пятьсот линий обороны", поэтому продвижение идет с большим трудом, рассказали РИА Новости основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин и его бойцы.
2023-01-03T08:10
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PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евгений пригожин, вооруженные силы рф, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Вооруженные силы РФ, Артемовск
08:10 03.01.2023 (обновлено: 14:17 03.01.2023)
Пригожин рассказал о сложностях продвижения российских войск в Артемовске
Пригожин: продвижение российских войск в Артемовске осложняется сотнями линий обороны ВСУ
АРТЕМОВСК (ДНР), 3 янв — РИА Новости. В Артемовске (Бахмуте) украинскими военными создано "пятьсот линий обороны", поэтому продвижение идет с большим трудом, рассказал основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.
"Артемовск — это крепость в каждом доме. За каждый дом ребята бодаются, иногда не один день. Иногда неделями за один дом. Один дом взяли, второй дом взяли", — заявил Пригожин РИА Новости.
По его словам, после взятия очередного дома нельзя говорить, что оборона украинских военных прорвана.
"Сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона, и не одна. И таких линий обороны сколько в Артемовске? Если сказать 500 — наверное, не ошибемся. Каждые десять метров — рубеж обороны", — рассказал Пригожин.
Командир одного из отрядов группы с позывным Механ признался, что встречает на фронте уже восьмой Новый год — с 2014-го это стало традицией.
"Каждый Новый год в работе, где-то в боевых действиях. Этот Новый год самый яркий, потому что это самый жесткий (год. — Прим. ред.). И даже в Новый год приходится много работать, и после Нового года будет много работы. Но мы все равно идем вперед", — рассказал Механ РИА Новости.
По словам его бойцов, им не хватает техники, особенно БМП-3, и снарядов, "чтобы быстрее и увереннее двигаться по Артемовску".