https://ria.ru/20230103/analitik-1842896888.html
Аналитик объяснил рекордное снижение золотовалютных резервов в мире
Аналитик объяснил рекордное снижение золотовалютных резервов в мире - РИА Новости, 03.01.2023
Аналитик объяснил рекордное снижение золотовалютных резервов в мире
Рекордное снижение золотовалютных резервов в мире в 2022 году объясняется в первую очередь валютной переоценкой в результате укрепления доллара и снижением цен... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T07:53
2023-01-03T07:53
2023-01-03T07:59
евгений миронюк
сша
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рекордное снижение золотовалютных резервов в мире в 2022 году объясняется в первую очередь валютной переоценкой в результате укрепления доллара и снижением цен на золото, заявил РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Мировые золотовалютные резервы в январе-октябре прошлого года сократились на 1,6 триллиона долларов - до минимальных с мая 2020 года 12,5 триллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных 100 центробанков. Резервы падали ежемесячно с начала весны - в среднем на 183,2 миллиарда долларов. При этом пиковыми были апрель, июнь и сентябрь - тогда снижение превышало 300 миллиардов долларов. "Снижение золотовалютных резервов в большей степени вопрос валютной переоценки. Укрепление доллара к большинству валют до многолетних максимумов приводило к снижению цены на золото, рассчитываемой в долларах США. Как раз в апреле, июне и сентябре наблюдался наиболее сильный рост индекса доллара", - прокомментировал аналитик. Доллар в прошлом году вырос до многолетних максимумов к валютам большинства стран мира. Рост происходил на фоне увеличения ставки Федеральной резервной системы США в 2022 году с 0-0,25% до 4,25-4,5%, а также проблем в экономиках стран, которые являются эмитентами других основных валют - евро, фунта стерлингов и иены.
https://ria.ru/20221207/zoloto-1836844810.html
https://ria.ru/20220915/rezervy-1816876693.html
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евгений миронюк, сша, бкс мир инвестиций
Евгений Миронюк, США, БКС Мир инвестиций
07:53 03.01.2023 (обновлено: 07:59 03.01.2023)
Аналитик объяснил рекордное снижение золотовалютных резервов в мире
Аналитик Миронюк: снижение золотовалютных резервов в мире объясняется укреплением доллара
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рекордное снижение золотовалютных резервов в мире в 2022 году объясняется в первую очередь валютной переоценкой в результате укрепления доллара и снижением цен на золото, заявил РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Мировые золотовалютные резервы в январе-октябре прошлого года сократились на 1,6 триллиона долларов - до минимальных с мая 2020 года 12,5 триллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных 100 центробанков.
Резервы падали ежемесячно с начала весны - в среднем на 183,2 миллиарда долларов. При этом пиковыми были апрель, июнь и сентябрь - тогда снижение превышало 300 миллиардов долларов.
"Снижение золотовалютных резервов в большей степени вопрос валютной переоценки. Укрепление доллара к большинству валют до многолетних максимумов приводило к снижению цены на золото, рассчитываемой в долларах США
. Как раз в апреле, июне и сентябре наблюдался наиболее сильный рост индекса доллара", - прокомментировал аналитик.
Доллар в прошлом году вырос до многолетних максимумов к валютам большинства стран мира. Рост происходил на фоне увеличения ставки Федеральной резервной системы США в 2022 году с 0-0,25% до 4,25-4,5%, а также проблем в экономиках стран, которые являются эмитентами других основных валют - евро, фунта стерлингов и иены.