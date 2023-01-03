https://ria.ru/20230103/analitik-1842896888.html

Аналитик объяснил рекордное снижение золотовалютных резервов в мире

Аналитик объяснил рекордное снижение золотовалютных резервов в мире - РИА Новости, 03.01.2023

Аналитик объяснил рекордное снижение золотовалютных резервов в мире

Рекордное снижение золотовалютных резервов в мире в 2022 году объясняется в первую очередь валютной переоценкой в результате укрепления доллара и снижением цен... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T07:53

2023-01-03T07:53

2023-01-03T07:59

евгений миронюк

сша

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рекордное снижение золотовалютных резервов в мире в 2022 году объясняется в первую очередь валютной переоценкой в результате укрепления доллара и снижением цен на золото, заявил РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Мировые золотовалютные резервы в январе-октябре прошлого года сократились на 1,6 триллиона долларов - до минимальных с мая 2020 года 12,5 триллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных 100 центробанков. Резервы падали ежемесячно с начала весны - в среднем на 183,2 миллиарда долларов. При этом пиковыми были апрель, июнь и сентябрь - тогда снижение превышало 300 миллиардов долларов. "Снижение золотовалютных резервов в большей степени вопрос валютной переоценки. Укрепление доллара к большинству валют до многолетних максимумов приводило к снижению цены на золото, рассчитываемой в долларах США. Как раз в апреле, июне и сентябре наблюдался наиболее сильный рост индекса доллара", - прокомментировал аналитик. Доллар в прошлом году вырос до многолетних максимумов к валютам большинства стран мира. Рост происходил на фоне увеличения ставки Федеральной резервной системы США в 2022 году с 0-0,25% до 4,25-4,5%, а также проблем в экономиках стран, которые являются эмитентами других основных валют - евро, фунта стерлингов и иены.

https://ria.ru/20221207/zoloto-1836844810.html

https://ria.ru/20220915/rezervy-1816876693.html

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евгений миронюк, сша, бкс мир инвестиций