Биография Сергея Жигунова
Актер и продюсер Сергей Жигунов
Известный советский и российский актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Викторович Жигунов родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону в актерской семье.
Мать актера, Галина Жигунова, возглавляла Театр юного зрителя в городе Сергиев Посад (Московская область), руководит детской театральной студией при культурном центре в Хотьково (Московская область).
В 1986 году Сергей Жигунов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина).
С первого курса Жигунов постоянно снимался в эпизодах. Полноценным дебютом в кино стала роль гусара в историческом телесериале "Клятвенная запись" (1983). В том же году он снялся в социальной драме "Признать виновным".
В 1987 году широкую известность актеру принесла роль Александра Белова в приключенческом фильме Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!". Картина имела феноменальный успех. Исполнители главных ролей Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян и Владимир Шевельков мгновенно стали кумирами молодежи.
В 1990 году снялся в мелодраме Юрия Морозова "Подземелье ведьм". В том же году Жигунов исполнил одну из главных ролей в популярной приключенческой картине "Сердца трех" по одноименному роману Джека Лондона. В 1993 году вышел сиквел "Сердца трех-2".
Сергей Жигунов снялся в фильмах и сериалах "По главной улице с оркестром" (1986), "Валентин и Валентина" (1986), "Принцесса на бобах" (1997), "Пан или пропал" (2003), "Моя прекрасная няня" (2004-2008), "Завещание ночи" (2008), "Рита" (2010), "Счастье по контракту" (2010), "Откройте, это я" (2011), "Склифосовский" (2014), "Узнай меня, если сможешь" (2014), "Шакал" (2016) и др.
В 1990 году актер стал генеральным директором ТО "Шанс" киноконцерна "Мосфильм". Первым опытом его студии стал политический детектив "Черный квадрат", снятый по роману Фридриха Незнанского "Ярмарка в Сокольниках". В качестве режиссера выступил Юрий Мороз, главные роли сыграли Дмитрий Харатьян и Виталий Соломин.
Затем последовали картины "Королева Марго" (1996, в этом фильме Жигунов исполнил роль графа де Коконнаса), "Графиня де Монсоро" (1997), "Луной был полон сад", "Что сказал покойник" (обе – 2000).
В качестве актера и продюсера выступил в фильмах "Вовочка" (2002), "Шекспиру и не снилось" (2007), "Однажды в Ростове" (2012), сериале "Кадеты" (2004) и др.
Выступил в качестве продюсера, сценариста и режиссера приключенческого фильма "Три мушкетера" (2013).
В 2000-2004 годах Сергей Жигунов был президентом Гильдии актеров кино России.
Заслуженный артист России (1995).
Лауреат ряда российских и международных кинофестивалей.
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