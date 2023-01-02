https://ria.ru/20230102/zhigunov-1841846229.html

Биография Сергея Жигунова

Биография Сергея Жигунова - РИА Новости, 02.01.2023

Биография Сергея Жигунова

Известный советский и российский актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Викторович Жигунов родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону в актерской семье. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T03:06

2023-01-02T03:06

2023-01-02T03:06

справки

сергей жигунов

ростов-на-дону

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Известный советский и российский актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Викторович Жигунов родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону в актерской семье. Мать актера, Галина Жигунова, возглавляла Театр юного зрителя в городе Сергиев Посад (Московская область), руководит детской театральной студией при культурном центре в Хотьково (Московская область). В 1986 году Сергей Жигунов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина).С первого курса Жигунов постоянно снимался в эпизодах. Полноценным дебютом в кино стала роль гусара в историческом телесериале "Клятвенная запись" (1983). В том же году он снялся в социальной драме "Признать виновным".В 1987 году широкую известность актеру принесла роль Александра Белова в приключенческом фильме Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!". Картина имела феноменальный успех. Исполнители главных ролей Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян и Владимир Шевельков мгновенно стали кумирами молодежи. В 1990 году снялся в мелодраме Юрия Морозова "Подземелье ведьм". В том же году Жигунов исполнил одну из главных ролей в популярной приключенческой картине "Сердца трех" по одноименному роману Джека Лондона. В 1993 году вышел сиквел "Сердца трех-2". Сергей Жигунов снялся в фильмах и сериалах "По главной улице с оркестром" (1986), "Валентин и Валентина" (1986), "Принцесса на бобах" (1997), "Пан или пропал" (2003), "Моя прекрасная няня" (2004-2008), "Завещание ночи" (2008), "Рита" (2010), "Счастье по контракту" (2010), "Откройте, это я" (2011), "Склифосовский" (2014), "Узнай меня, если сможешь" (2014), "Шакал" (2016) и др. В 1990 году актер стал генеральным директором ТО "Шанс" киноконцерна "Мосфильм". Первым опытом его студии стал политический детектив "Черный квадрат", снятый по роману Фридриха Незнанского "Ярмарка в Сокольниках". В качестве режиссера выступил Юрий Мороз, главные роли сыграли Дмитрий Харатьян и Виталий Соломин. Затем последовали картины "Королева Марго" (1996, в этом фильме Жигунов исполнил роль графа де Коконнаса), "Графиня де Монсоро" (1997), "Луной был полон сад", "Что сказал покойник" (обе – 2000). В качестве актера и продюсера выступил в фильмах "Вовочка" (2002), "Шекспиру и не снилось" (2007), "Однажды в Ростове" (2012), сериале "Кадеты" (2004) и др. Сергей Жигунов также был продюсером фильма "Код аппокалипсиса" (2007), телесериалов "Горюнов" (2013), "Гастролеры" (2016) и др. Выступил в качестве продюсера, сценариста и режиссера приключенческого фильма "Три мушкетера" (2013). В 2000-2004 годах Сергей Жигунов был президентом Гильдии актеров кино России. Заслуженный артист России (1995). Награжден орденами Дружбы (2005), Почета (2014). Лауреат ряда российских и международных кинофестивалей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сергей жигунов, ростов-на-дону