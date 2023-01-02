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Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 02.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 02.01.2023
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T01:53
2023-01-02T06:20
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожье
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы. Он добавил, что, по предварительной информации, в пригороде Запорожья работает ПВО украинских войск. Часом позже Рогов сообщил о "новой волне взрывов" в Запорожье.
https://radiosputnik.ria.ru/20221223/melitopol-1840816091.html
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владимир рогов, запорожье, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожье, Киев, Запорожская область
01:53 02.01.2023 (обновлено: 06:20 02.01.2023)
 
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов: в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы.
"В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые слышали запорожцы", - написал Рогов в Telegram-канале.
Он добавил, что, по предварительной информации, в пригороде Запорожья работает ПВО украинских войск.
Часом позже Рогов сообщил о "новой волне взрывов" в Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожьеКиевЗапорожская область
 
 
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