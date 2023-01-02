https://ria.ru/20230102/zaporozhe-1842782459.html

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 02.01.2023

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T01:53

2023-01-02T01:53

2023-01-02T06:20

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожье

киев

запорожская область

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы. Он добавил, что, по предварительной информации, в пригороде Запорожья работает ПВО украинских войск. Часом позже Рогов сообщил о "новой волне взрывов" в Запорожье.

https://radiosputnik.ria.ru/20221223/melitopol-1840816091.html

запорожье

киев

запорожская область

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владимир рогов, запорожье, киев, запорожская область