09:50 02.01.2023 (обновлено: 15:27 02.01.2023)
В США назвали отличительную черту Запада в отношениях с Россией
TAC: Запад не упускает возможность безосновательно обвинить Россию в любой беде
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Западные страны до сих пор не упускают возможность безосновательно обвинить Россию в любых бедах, как это было в случае с подрывом газопроводов "Северный поток" или ракетным инцидентом в Польше, пишет обозреватель Тэд Снайдер в статье для The American Conservative.
По его мнению, Запад ссылается на Москву во всем, даже когда есть доказательства непричастности страны к различным инцидентам. Так, канцлер Германии Олаф Шольц, как отметил обозреватель, заявил, что в 2008 году Россия начала военный конфликт в Грузии, хотя специально созданная комиссия ЕС предоставила факты, свидетельствующие об обратном.
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Когда в сентябре произошел взрыв на газопроводах "Северный поток", Запад в очередной раз проигнорировал заявления России о своей невиновности и дружно обвинил Москву в саботаже. При этом недавно в газете The Washington Post сообщили, что после нескольких месяцев расследования ничто не указывает на то, что Москва несет ответственность за этот инцидент, подчеркнул обозреватель.
"Если это не сделала Россия, то это сделал кто-то из нас. Самый тревожный вопрос 2022 года: кто взорвал трубопроводы "Северного потока"? — поинтересовался автора материала.
Снайдер назвал диверсию одной из величайших террористических атак в истории, которая не только нанесла вред окружающей среде, поскольку в атмосферу попало немыслимое количество метана, но и причинила серьезный ущерб Европе, для которой зима будет тяжелой.
"Россию обвинили еще до проведения расследования. Официальные лица "выразили сожаление" в статье The Washington Post, "что так много мировых лидеров указали пальцем на Москву, не принимая во внимание другие страны". Но одна из этих "других стран" отрезала Европу от газа и обвинила Россию. Самый большой незаданный вопрос, который никто не хочет задавать: какая?" — подытожил обозреватель.
Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленной диверсии.
Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма. Президент Владимир Путин заявил, что взрывы на газопроводах — это очевидный теракт.
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