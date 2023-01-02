https://ria.ru/20230102/zapad-1842800542.html

В США назвали отличительную черту Запада в отношениях с Россией

В США назвали отличительную черту Запада в отношениях с Россией - РИА Новости, 02.01.2023

В США назвали отличительную черту Запада в отношениях с Россией

Западные страны до сих пор не упускают возможность безосновательно обвинить Россию в любых бедах, как это было в случае с подрывом газопроводов "Северный поток" РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T09:50

2023-01-02T09:50

2023-01-02T15:27

в мире

олаф шольц

россия

польша

москва

евросоюз

северный поток

владимир путин

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Западные страны до сих пор не упускают возможность безосновательно обвинить Россию в любых бедах, как это было в случае с подрывом газопроводов "Северный поток" или ракетным инцидентом в Польше, пишет обозреватель Тэд Снайдер в статье для The American Conservative.По его мнению, Запад ссылается на Москву во всем, даже когда есть доказательства непричастности страны к различным инцидентам. Так, канцлер Германии Олаф Шольц, как отметил обозреватель, заявил, что в 2008 году Россия начала военный конфликт в Грузии, хотя специально созданная комиссия ЕС предоставила факты, свидетельствующие об обратном.Та же история произошла с инцидентом в Польше, продолжил Снайдер, когда Украина и другие страны обвинили Москву в ракетном обстреле территории страны до проведения расследования. Оно, в свою очередь, доказало, что на самом деле снаряды выпустили ВСУ.Когда в сентябре произошел взрыв на газопроводах "Северный поток", Запад в очередной раз проигнорировал заявления России о своей невиновности и дружно обвинил Москву в саботаже. При этом недавно в газете The Washington Post сообщили, что после нескольких месяцев расследования ничто не указывает на то, что Москва несет ответственность за этот инцидент, подчеркнул обозреватель.Снайдер назвал диверсию одной из величайших террористических атак в истории, которая не только нанесла вред окружающей среде, поскольку в атмосферу попало немыслимое количество метана, но и причинила серьезный ущерб Европе, для которой зима будет тяжелой.Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленной диверсии.Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма. Президент Владимир Путин заявил, что взрывы на газопроводах — это очевидный теракт.

https://radiosputnik.ria.ru/20221229/severnye-potoki-1842158749.html

https://ria.ru/20221226/potok-1841447048.html

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в мире, олаф шольц, россия, польша, москва, евросоюз, северный поток, владимир путин, украина