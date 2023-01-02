Рейтинг@Mail.ru
В США назвали отличительную черту Запада в отношениях с Россией - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230102/zapad-1842800542.html
В США назвали отличительную черту Запада в отношениях с Россией
В США назвали отличительную черту Запада в отношениях с Россией - РИА Новости, 02.01.2023
В США назвали отличительную черту Запада в отношениях с Россией
Западные страны до сих пор не упускают возможность безосновательно обвинить Россию в любых бедах, как это было в случае с подрывом газопроводов "Северный поток" РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:50
2023-01-02T15:27
в мире
олаф шольц
россия
польша
москва
евросоюз
северный поток
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Западные страны до сих пор не упускают возможность безосновательно обвинить Россию в любых бедах, как это было в случае с подрывом газопроводов "Северный поток" или ракетным инцидентом в Польше, пишет обозреватель Тэд Снайдер в статье для The American Conservative.По его мнению, Запад ссылается на Москву во всем, даже когда есть доказательства непричастности страны к различным инцидентам. Так, канцлер Германии Олаф Шольц, как отметил обозреватель, заявил, что в 2008 году Россия начала военный конфликт в Грузии, хотя специально созданная комиссия ЕС предоставила факты, свидетельствующие об обратном.Та же история произошла с инцидентом в Польше, продолжил Снайдер, когда Украина и другие страны обвинили Москву в ракетном обстреле территории страны до проведения расследования. Оно, в свою очередь, доказало, что на самом деле снаряды выпустили ВСУ.Когда в сентябре произошел взрыв на газопроводах "Северный поток", Запад в очередной раз проигнорировал заявления России о своей невиновности и дружно обвинил Москву в саботаже. При этом недавно в газете The Washington Post сообщили, что после нескольких месяцев расследования ничто не указывает на то, что Москва несет ответственность за этот инцидент, подчеркнул обозреватель.Снайдер назвал диверсию одной из величайших террористических атак в истории, которая не только нанесла вред окружающей среде, поскольку в атмосферу попало немыслимое количество метана, но и причинила серьезный ущерб Европе, для которой зима будет тяжелой.Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленной диверсии.Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма. Президент Владимир Путин заявил, что взрывы на газопроводах — это очевидный теракт.
https://radiosputnik.ria.ru/20221229/severnye-potoki-1842158749.html
https://ria.ru/20221226/potok-1841447048.html
россия
польша
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_610adb630e666a735e04dbded69b33dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, россия, польша, москва, евросоюз, северный поток, владимир путин, украина
В мире, Олаф Шольц, Россия, Польша, Москва, Евросоюз, Северный поток, Владимир Путин, Украина
09:50 02.01.2023 (обновлено: 15:27 02.01.2023)
 
В США назвали отличительную черту Запада в отношениях с Россией

TAC: Запад не упускает возможность безосновательно обвинить Россию в любой беде

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Западные страны до сих пор не упускают возможность безосновательно обвинить Россию в любых бедах, как это было в случае с подрывом газопроводов "Северный поток" или ракетным инцидентом в Польше, пишет обозреватель Тэд Снайдер в статье для The American Conservative.
По его мнению, Запад ссылается на Москву во всем, даже когда есть доказательства непричастности страны к различным инцидентам. Так, канцлер Германии Олаф Шольц, как отметил обозреватель, заявил, что в 2008 году Россия начала военный конфликт в Грузии, хотя специально созданная комиссия ЕС предоставила факты, свидетельствующие об обратном.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 12:33В мире
В МИД РФ отреагировали на заявление Госдепа США о "Северных потоках"
Та же история произошла с инцидентом в Польше, продолжил Снайдер, когда Украина и другие страны обвинили Москву в ракетном обстреле территории страны до проведения расследования. Оно, в свою очередь, доказало, что на самом деле снаряды выпустили ВСУ.
Когда в сентябре произошел взрыв на газопроводах "Северный поток", Запад в очередной раз проигнорировал заявления России о своей невиновности и дружно обвинил Москву в саботаже. При этом недавно в газете The Washington Post сообщили, что после нескольких месяцев расследования ничто не указывает на то, что Москва несет ответственность за этот инцидент, подчеркнул обозреватель.

"Если это не сделала Россия, то это сделал кто-то из нас. Самый тревожный вопрос 2022 года: кто взорвал трубопроводы "Северного потока"? — поинтересовался автора материала.

Снайдер назвал диверсию одной из величайших террористических атак в истории, которая не только нанесла вред окружающей среде, поскольку в атмосферу попало немыслимое количество метана, но и причинила серьезный ущерб Европе, для которой зима будет тяжелой.

"Россию обвинили еще до проведения расследования. Официальные лица "выразили сожаление" в статье The Washington Post, "что так много мировых лидеров указали пальцем на Москву, не принимая во внимание другие страны". Но одна из этих "других стран" отрезала Европу от газа и обвинила Россию. Самый большой незаданный вопрос, который никто не хочет задавать: какая?" — подытожил обозреватель.

Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленной диверсии.
Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма. Президент Владимир Путин заявил, что взрывы на газопроводах — это очевидный теракт.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 16:19
СМИ: Nord Stream AG оценит стоимость ремонта после ЧП на "Северных потоках"
 
В миреОлаф ШольцРоссияПольшаМоскваЕвросоюзСеверный потокВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала