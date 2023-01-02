https://ria.ru/20230102/yaponiya-1842793151.html
Японцы впервые за три года пришли ко дворцу Нарухито
Японцы впервые за три года пришли ко дворцу Нарухито - РИА Новости, 02.01.2023
Японцы впервые за три года пришли ко дворцу Нарухито
Впервые за три года с начала пандемии японцы смогли прийти ко дворцу императора Нарухито, чтобы поздравить монарха и его семью с Новым годом, сообщает... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T08:25
2023-01-02T08:25
2023-01-02T08:25
в мире
нарухито
япония
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ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Впервые за три года с начала пандемии японцы смогли прийти ко дворцу императора Нарухито, чтобы поздравить монарха и его семью с Новым годом, сообщает корреспондент РИА Новости. Последний раз такая возможность была у них 2 января 2020 года, после этого традиционные посещения были отменены из-за опасений распространения заражений COVID-19 в плотной толпе. Тогда, как и в предыдущие годы, любой желающий мог прийти к комплексу императорского дворца и, отстояв какое-то время в очереди, миновать ворота у "двойного моста" - горбатого мостика у крепостной стены - и зайти на придворцовую площадь. А затем – приветствовать императорскую семью, которая несколько раз в день выходит на застекленную веранду, а император обращается с короткой поздравительной речью. В этом году, несмотря на отмену почти всех ограничений из-за коронавируса, посещение придворцовой площади отличается от обычного. Все желающие должны были еще в ноябре подать заявки, из которых методом лотереи были отобраны те, кто в понедельник смог лично увидеть императора. Как сообщает Управление императорского двора, таких набралось 9606 человек из 102 тысяч желающих. Те, кто выиграл право попасть на придворцовую площадь, 2 января выстроились в очередь слева от входа на территорию. Их пропускали внутрь только после того, как выходила предыдущая группа из полутора тысяч человек. Император и его семья в этот день появятся перед народом шесть раз в разном составе. Те, кому не повезло попасть на площадь, смогли поздравить императора письменно. Для этого, преодолев три кордона полиции и сотрудников Управления императорского двора – санитарно-эпидемиологический, досмотр вещей и личный досмотр металлоискателем, нужно было пройти через ворота к палаткам, в которых можно было записать свое имя и регион на поздравительных листках. Вечером Управление императорского двора по ним обнародует число тех, кто пришел поздравить монарха. "Точных цифр сейчас вам никто не скажет, все подсчитывается к вечеру, но если примерно, то думаю, что больше тысячи человек уже пришло наверняка – люди идут постоянно", - сказал РИА Новости сотрудник с повязкой на руке "Управление императорского двора" примерно через полтора-два часа после начала этих мероприятий, которые продлятся несколько часов.
https://ria.ru/20230102/kndr-1842787238.html
https://ria.ru/20230101/prazdnik-1842706571.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нарухито, япония
Японцы впервые за три года пришли ко дворцу Нарухито
Японцы впервые за три года пришли ко дворцу, чтобы поздравить императора с Новым годом
ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Впервые за три года с начала пандемии японцы смогли прийти ко дворцу императора Нарухито, чтобы поздравить монарха и его семью с Новым годом, сообщает корреспондент РИА Новости.
Последний раз такая возможность была у них 2 января 2020 года, после этого традиционные посещения были отменены из-за опасений распространения заражений COVID-19 в плотной толпе. Тогда, как и в предыдущие годы, любой желающий мог прийти к комплексу императорского дворца и, отстояв какое-то время в очереди, миновать ворота у "двойного моста" - горбатого мостика у крепостной стены - и зайти на придворцовую площадь. А затем – приветствовать императорскую семью, которая несколько раз в день выходит на застекленную веранду, а император обращается с короткой поздравительной речью.
В этом году, несмотря на отмену почти всех ограничений из-за коронавируса, посещение придворцовой площади отличается от обычного. Все желающие должны были еще в ноябре подать заявки, из которых методом лотереи были отобраны те, кто в понедельник смог лично увидеть императора. Как сообщает Управление императорского двора, таких набралось 9606 человек из 102 тысяч желающих.
Те, кто выиграл право попасть на придворцовую площадь, 2 января выстроились в очередь слева от входа на территорию. Их пропускали внутрь только после того, как выходила предыдущая группа из полутора тысяч человек. Император и его семья в этот день появятся перед народом шесть раз в разном составе.
"Поздравляю вас с Новым годом! Почти три года нам пришлось пережить трудные времена из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Прошли дни и месяцы этих трех лет - и сегодня я рад, что могу вместе с вами праздновать Новый год. Я думаю, что много еще трудностей, но желаю, чтобы для вас это был спокойный и хороший год. С началом года молюсь о счастье людей в нашей стране и в мире", - сказал монарх во время первого появления перед подданными в этом году.
Те, кому не повезло попасть на площадь, смогли поздравить императора письменно. Для этого, преодолев три кордона полиции и сотрудников Управления императорского двора – санитарно-эпидемиологический, досмотр вещей и личный досмотр металлоискателем, нужно было пройти через ворота к палаткам, в которых можно было записать свое имя и регион на поздравительных листках. Вечером Управление императорского двора по ним обнародует число тех, кто пришел поздравить монарха.
"Точных цифр сейчас вам никто не скажет, все подсчитывается к вечеру, но если примерно, то думаю, что больше тысячи человек уже пришло наверняка – люди идут постоянно", - сказал РИА Новости сотрудник с повязкой на руке "Управление императорского двора" примерно через полтора-два часа после начала этих мероприятий, которые продлятся несколько часов.