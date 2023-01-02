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Умер мужчина, пострадавший от взрывоопасного предмета в ДНР - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Умер мужчина, пострадавший от взрывоопасного предмета в ДНР
Умер мужчина, пострадавший от взрывоопасного предмета в ДНР - РИА Новости, 02.01.2023
Умер мужчина, пострадавший от взрывоопасного предмета в ДНР
Мирный житель ДНР, получивший ранения из-за срабатывания взрывоопасного предмета, скончался, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T14:23
2023-01-02T14:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Мирный житель ДНР, получивший ранения из-за срабатывания взрывоопасного предмета, скончался, сообщает штаб территориальной обороны республики. Ранее в понедельник сообщалось, что пострадал мирный житель в поселке Мироновский. "Мирный житель, пострадавший в результате срабатывания взрывоопасного предмета, скончался от полученных ран", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
14:23 02.01.2023
 
Умер мужчина, пострадавший от взрывоопасного предмета в ДНР

Мирный житель ДНР, получивший ранения из-за срабатывания взрывоопасного предмета, умер

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПротивотанковая мина, установленная ВСУ
Противотанковая мина, установленная ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противотанковая мина, установленная ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Мирный житель ДНР, получивший ранения из-за срабатывания взрывоопасного предмета, скончался, сообщает штаб территориальной обороны республики.
Ранее в понедельник сообщалось, что пострадал мирный житель в поселке Мироновский.
"Мирный житель, пострадавший в результате срабатывания взрывоопасного предмета, скончался от полученных ран", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.
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