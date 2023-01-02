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Умер мужчина, пострадавший от взрывоопасного предмета в ДНР

Умер мужчина, пострадавший от взрывоопасного предмета в ДНР - РИА Новости, 02.01.2023

Умер мужчина, пострадавший от взрывоопасного предмета в ДНР

Мирный житель ДНР, получивший ранения из-за срабатывания взрывоопасного предмета, скончался, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T14:23

2023-01-02T14:23

2023-01-02T14:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Мирный житель ДНР, получивший ранения из-за срабатывания взрывоопасного предмета, скончался, сообщает штаб территориальной обороны республики. Ранее в понедельник сообщалось, что пострадал мирный житель в поселке Мироновский. "Мирный житель, пострадавший в результате срабатывания взрывоопасного предмета, скончался от полученных ран", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины