https://ria.ru/20230102/vozgoranie-1842801070.html

Возгорание на объекте энергоснабжения в Брянской области локализовали

Возгорание на объекте энергоснабжения в Брянской области локализовали - РИА Новости, 02.01.2023

Возгорание на объекте энергоснабжения в Брянской области локализовали

Возгорание на атакованном украинским беспилотником объекте энергоснабжения в Климовском районе Брянской области локализовано, сообщает глава региона Александр... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T09:53

2023-01-02T09:53

2023-01-02T09:53

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

александр богомаз

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БРЯНСК, 2 янв - РИА Новости. Возгорание на атакованном украинским беспилотником объекте энергоснабжения в Климовском районе Брянской области локализовано, сообщает глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале. "В настоящее время возгорание на объекте энергоснабжения локализовано. Социальные объекты: районная больница, школа-интернат переподключены к резервной линии", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал Климовский район в результате чего был поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.

https://ria.ru/20230102/kiev-1842791393.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брянская область, происшествия, александр богомаз