https://ria.ru/20230102/vozgoranie-1842801070.html
Возгорание на объекте энергоснабжения в Брянской области локализовали
Возгорание на объекте энергоснабжения в Брянской области локализовали - РИА Новости, 02.01.2023
Возгорание на объекте энергоснабжения в Брянской области локализовали
Возгорание на атакованном украинским беспилотником объекте энергоснабжения в Климовском районе Брянской области локализовано, сообщает глава региона Александр... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:53
2023-01-02T09:53
2023-01-02T09:53
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
александр богомаз
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БРЯНСК, 2 янв - РИА Новости. Возгорание на атакованном украинским беспилотником объекте энергоснабжения в Климовском районе Брянской области локализовано, сообщает глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале. "В настоящее время возгорание на объекте энергоснабжения локализовано. Социальные объекты: районная больница, школа-интернат переподключены к резервной линии", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал Климовский район в результате чего был поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.
https://ria.ru/20230102/kiev-1842791393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз
Возгорание на объекте энергоснабжения в Брянской области локализовали
На объекте энергоснабжения в Брянской области локализовали возгорание после удара БПЛА ВСУ