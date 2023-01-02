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Возгорание на объекте энергоснабжения в Брянской области локализовали - РИА Новости, 02.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Возгорание на объекте энергоснабжения в Брянской области локализовали
Возгорание на объекте энергоснабжения в Брянской области локализовали - РИА Новости, 02.01.2023
Возгорание на объекте энергоснабжения в Брянской области локализовали
Возгорание на атакованном украинским беспилотником объекте энергоснабжения в Климовском районе Брянской области локализовано, сообщает глава региона Александр... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:53
2023-01-02T09:53
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
александр богомаз
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БРЯНСК, 2 янв - РИА Новости. Возгорание на атакованном украинским беспилотником объекте энергоснабжения в Климовском районе Брянской области локализовано, сообщает глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале. "В настоящее время возгорание на объекте энергоснабжения локализовано. Социальные объекты: районная больница, школа-интернат переподключены к резервной линии", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал Климовский район в результате чего был поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.
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брянская область, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз
09:53 02.01.2023
 
Возгорание на объекте энергоснабжения в Брянской области локализовали

На объекте энергоснабжения в Брянской области локализовали возгорание после удара БПЛА ВСУ

© Фото : @avbogomaz / TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Брянской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© Фото : @avbogomaz / Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 2 янв - РИА Новости. Возгорание на атакованном украинским беспилотником объекте энергоснабжения в Климовском районе Брянской области локализовано, сообщает глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
"В настоящее время возгорание на объекте энергоснабжения локализовано. Социальные объекты: районная больница, школа-интернат переподключены к резервной линии", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал Климовский район в результате чего был поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
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