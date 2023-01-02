https://ria.ru/20230102/volodin-1842799327.html

Володин: 2023 год должен стать годом победы России

Володин: 2023 год должен стать годом победы России - РИА Новости, 02.01.2023

Володин: 2023 год должен стать годом победы России

Исторические события ушедшего года запустили процессы, результаты которых можно будет увидеть в 2023 году – для России он должен стать годом развития и победы,... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T09:38

2023-01-02T09:38

2023-01-02T09:38

вячеслав володин

россия

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Исторические события ушедшего года запустили процессы, результаты которых можно будет увидеть в 2023 году – для России он должен стать годом развития и победы, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. "В прошлом году произошли исторические события. Мы вместе смогли противостоять вызовам и санкциям, с которыми столкнулась наша страна. Приняты судьбоносные решения Президентом для обеспечения безопасности и защиты суверенитета России. Запущены процессы, результаты которых мы увидим в 2023-м", - написал он в своем телеграм-канале. По словам парламентария, 2023 год многое определит в развитии России, а также всего мира на многие десятилетия вперёд. "Наступивший год — на основе единения наших граждан — должен стать годом развития, годом общей Победы", - уверен Володин. По его мнению, для того, чтобы это стало возможным как можно быстрее, "нам всем необходимо более эффективно работать, каждому на своём участке". "Ради мирного будущего страны и благополучия наших граждан", - добавил он.

https://ria.ru/20221231/volodin-1842592303.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вячеслав володин, россия, госдума рф, политика