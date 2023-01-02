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Володин: 2023 год должен стать годом победы России - РИА Новости, 02.01.2023
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Володин: 2023 год должен стать годом победы России
Володин: 2023 год должен стать годом победы России - РИА Новости, 02.01.2023
Володин: 2023 год должен стать годом победы России
Исторические события ушедшего года запустили процессы, результаты которых можно будет увидеть в 2023 году – для России он должен стать годом развития и победы,... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:38
2023-01-02T09:38
вячеслав володин
россия
госдума рф
политика
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Исторические события ушедшего года запустили процессы, результаты которых можно будет увидеть в 2023 году – для России он должен стать годом развития и победы, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. "В прошлом году произошли исторические события. Мы вместе смогли противостоять вызовам и санкциям, с которыми столкнулась наша страна. Приняты судьбоносные решения Президентом для обеспечения безопасности и защиты суверенитета России. Запущены процессы, результаты которых мы увидим в 2023-м", - написал он в своем телеграм-канале. По словам парламентария, 2023 год многое определит в развитии России, а также всего мира на многие десятилетия вперёд. "Наступивший год — на основе единения наших граждан — должен стать годом развития, годом общей Победы", - уверен Володин. По его мнению, для того, чтобы это стало возможным как можно быстрее, "нам всем необходимо более эффективно работать, каждому на своём участке". "Ради мирного будущего страны и благополучия наших граждан", - добавил он.
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вячеслав володин, россия, госдума рф, политика
Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ, Политика
09:38 02.01.2023
 
Володин: 2023 год должен стать годом победы России

Спикер Госдумы Володин: 2023 год должен стать годом победы России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Исторические события ушедшего года запустили процессы, результаты которых можно будет увидеть в 2023 году – для России он должен стать годом развития и победы, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"В прошлом году произошли исторические события. Мы вместе смогли противостоять вызовам и санкциям, с которыми столкнулась наша страна. Приняты судьбоносные решения Президентом для обеспечения безопасности и защиты суверенитета России. Запущены процессы, результаты которых мы увидим в 2023-м", - написал он в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, 2023 год многое определит в развитии России, а также всего мира на многие десятилетия вперёд. "Наступивший год — на основе единения наших граждан — должен стать годом развития, годом общей Победы", - уверен Володин.
По его мнению, для того, чтобы это стало возможным как можно быстрее, "нам всем необходимо более эффективно работать, каждому на своём участке". "Ради мирного будущего страны и благополучия наших граждан", - добавил он.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 09:20Новый год — 2023
Володин пожелал россиянам достижения поставленных целей в новом году
 
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