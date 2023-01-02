13:10 02.01.2023 (обновлено: 16:10 11.01.2023)
Москвичи использовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Жители Москвы в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды, чем в обычные дни, система водоснабжения работала без сбоев, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Традиционно в новогоднюю ночь столица от режима максимального водопотребления за очень короткое время переходит к минимальному: так, 31 декабря показатели потребления воды составили 2 миллиона 933 тысячи кубических метров, что немного превышает среднее ежесуточное водопотребление города, а 1 января – всего 2 миллиона 217 тысяч кубических метров. Это на 25% ниже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что система водоснабжения, как и другие системы жизнеобеспечения города, в новогоднюю ночь работала без сбоев. Внештатных ситуаций на сетях не зафиксировано.
"Все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей. Сегодня резерв по водоснабжению составляет 53%, по тепловой мощности - 48%", - цитируют в публикации заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.