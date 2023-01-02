https://ria.ru/20230102/vodosnabzhenie-1844166334.html

Москвичи использовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно

Москвичи использовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно - РИА Новости, 11.01.2023

Москвичи использовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно

Жители Москвы в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды, чем в обычные дни, система водоснабжения работала без сбоев, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-02T13:10

2023-01-02T13:10

2023-01-11T16:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

общество

москва

жкх

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Жители Москвы в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды, чем в обычные дни, система водоснабжения работала без сбоев, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что система водоснабжения, как и другие системы жизнеобеспечения города, в новогоднюю ночь работала без сбоев. Внештатных ситуаций на сетях не зафиксировано. "Все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей. Сегодня резерв по водоснабжению составляет 53%, по тепловой мощности - 48%", - цитируют в публикации заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

https://ria.ru/20221229/moskva-1842103526.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, общество, москва, жкх, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы