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Москвичи использовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно - РИА Новости, 11.01.2023
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Москвичи использовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно
Москвичи использовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно - РИА Новости, 11.01.2023
Москвичи использовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно
Жители Москвы в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды, чем в обычные дни, система водоснабжения работала без сбоев, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-02T13:10
2023-01-11T16:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
общество
москва
жкх
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Жители Москвы в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды, чем в обычные дни, система водоснабжения работала без сбоев, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что система водоснабжения, как и другие системы жизнеобеспечения города, в новогоднюю ночь работала без сбоев. Внештатных ситуаций на сетях не зафиксировано. "Все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей. Сегодня резерв по водоснабжению составляет 53%, по тепловой мощности - 48%", - цитируют в публикации заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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петр бирюков, общество, москва, жкх, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, Москва, ЖКХ, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
13:10 02.01.2023 (обновлено: 16:10 11.01.2023)
 

Москвичи использовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Жители Москвы в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды, чем в обычные дни, система водоснабжения работала без сбоев, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Традиционно в новогоднюю ночь столица от режима максимального водопотребления за очень короткое время переходит к минимальному: так, 31 декабря показатели потребления воды составили 2 миллиона 933 тысячи кубических метров, что немного превышает среднее ежесуточное водопотребление города, а 1 января – всего 2 миллиона 217 тысяч кубических метров. Это на 25% ниже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что система водоснабжения, как и другие системы жизнеобеспечения города, в новогоднюю ночь работала без сбоев. Внештатных ситуаций на сетях не зафиксировано.
"Все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей. Сегодня резерв по водоснабжению составляет 53%, по тепловой мощности - 48%", - цитируют в публикации заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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