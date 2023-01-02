https://ria.ru/20230102/ukraina-1842825791.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Очаков

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Очаков - РИА Новости, 02.01.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Очаков

Взрывы прогремели в украинском городе Очаков в Николаевской области, пишет издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T13:06

2023-01-02T13:06

2023-01-02T13:06

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

николаевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском городе Очаков в Николаевской области, пишет издание "Суспильне" (Общественное). "В Очакове в Николаевской области слышны взрывы, сообщили корреспондентам "Суспильного" местные жители", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230102/nikolaev-1842813568.html

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Дарья Буймова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, николаевская область, вооруженные силы рф