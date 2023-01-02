https://ria.ru/20230102/ukraina-1842825791.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Очаков
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Очаков - РИА Новости, 02.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Очаков
Взрывы прогремели в украинском городе Очаков в Николаевской области, пишет издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T13:06
2023-01-02T13:06
2023-01-02T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском городе Очаков в Николаевской области, пишет издание "Суспильне" (Общественное). "В Очакове в Николаевской области слышны взрывы, сообщили корреспондентам "Суспильного" местные жители", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230102/nikolaev-1842813568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Очаков
"Суспильне": в городе Очаков Николаевской области прогремели взрывы