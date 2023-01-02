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Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Очаков - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/ukraina-1842825791.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Очаков
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Очаков - РИА Новости, 02.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Очаков
Взрывы прогремели в украинском городе Очаков в Николаевской области, пишет издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T13:06
2023-01-02T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском городе Очаков в Николаевской области, пишет издание "Суспильне" (Общественное). "В Очакове в Николаевской области слышны взрывы, сообщили корреспондентам "Суспильного" местные жители", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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украина
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
13:06 02.01.2023
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Очаков

"Суспильне": в городе Очаков Николаевской области прогремели взрывы

© AP Photo / Felipe DanaПоследствия взрыва в Киеве
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Последствия взрыва в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском городе Очаков в Николаевской области, пишет издание "Суспильне" (Общественное).
"В Очакове в Николаевской области слышны взрывы, сообщили корреспондентам "Суспильного" местные жители", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
Вчера, 11:48Специальная военная операция на Украине
В Николаеве остановили все водонасосные станции
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаНиколаевская областьВооруженные силы РФ
 
 
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