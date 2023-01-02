https://ria.ru/20230102/ukraina-1842779361.html
В Киеве и некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2023
В Киеве и некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T00:46
2023-01-02T00:46
2023-01-02T01:10
специальная военная операция на украине
украина
киев
харьковская область
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровских областях и в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. Первого января в "Укрэнерго" заявили, что энергосистема страны получила беспрецедентные повреждения, большая часть объектов или повреждена или уничтожена.
https://radiosputnik.ria.ru/20230101/trevoga-1842737353.html
украина
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украина, киев, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Харьковская область
00:46 02.01.2023 (обновлено: 01:10 02.01.2023)
В Киеве и некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровских областях и в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль
заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский
заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. Первого января в "Укрэнерго" заявили, что энергосистема страны получила беспрецедентные повреждения, большая часть объектов или повреждена или уничтожена.