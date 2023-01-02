https://ria.ru/20230102/ukraina-1842779361.html

В Киеве и некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2023

В Киеве и некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T00:46

2023-01-02T00:46

2023-01-02T01:10

специальная военная операция на украине

украина

киев

харьковская область

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровских областях и в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. Первого января в "Укрэнерго" заявили, что энергосистема страны получила беспрецедентные повреждения, большая часть объектов или повреждена или уничтожена.

https://radiosputnik.ria.ru/20230101/trevoga-1842737353.html

украина

киев

харьковская область

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украина, киев, харьковская область