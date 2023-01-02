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В Пенсильвании задержали подозреваемого в убийстве студентов в Москве

В Пенсильвании задержали подозреваемого в убийстве студентов в Москве - РИА Новости, 02.01.2023

В Пенсильвании задержали подозреваемого в убийстве студентов в Москве

В горах Поконо в Пенсильвании задержали подозреваемого в убийстве четырех студентов в городе Москва, штат Айдахо, сообщает ABC News. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T02:47

2023-01-02T02:47

2023-01-02T02:47

в мире

пенсильвания

айдахо

сша

убийство

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В горах Поконо в Пенсильвании задержали подозреваемого в убийстве четырех студентов в городе Москва, штат Айдахо, сообщает ABC News.Трагедия произошла 13 ноября. Злоумышленник проник в дом, который снимали студенты Университета Айдахо, и зарезал троих спящих девушек и одного молодого человека, возлюбленного одной из погибших.Сотрудники полиции долгое время следили за 28-летним Брайаном Кохбергером. Правоохранители "вели" мужчину до Пенсильвании, после чего было принято решение о задержании его в горах группой специального назначения.Мужчина уже предстал перед судом. Власти пообещали в скором времени раскрыть подробности дела.Москва (Moscow) – город на северо-западе США, в штате Айдахо. Центр и крупнейший город округа Лейто. Расположен на севере штата, вдоль границы со штатом Вашингтон. В городе расположен Университет Айдахо. В этом городе родились писатель Кэрол Бринк и певец Джош Риттер.

https://ria.ru/20220916/arest-1817463837.html

пенсильвания

айдахо

сша

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в мире, пенсильвания, айдахо, сша, убийство