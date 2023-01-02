https://ria.ru/20230102/turtsiya-1842810927.html

В Турции возобновили транзит судов через Дарданеллы

В Турции возобновили транзит судов через Дарданеллы - РИА Новости, 02.01.2023

В Турции возобновили транзит судов через Дарданеллы

Транзит судов через турецкий пролив Дарданеллы, приостановленный ранее из-за сильного тумана, возобновлен, сообщило управление контроля движения судов в... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T11:26

2023-01-02T11:26

2023-01-02T11:26

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дарданеллы

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стамбул

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СТАМБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Транзит судов через турецкий пролив Дарданеллы, приостановленный ранее из-за сильного тумана, возобновлен, сообщило управление контроля движения судов в понедельник. "Судоходство возобновлено в нормальном режиме после того, как туман рассеялся", - говорится в сообщении. Из-за сильного тумана транзит судов был приостановлен более чем на четыре часа. Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановлен с воскресенья.

https://ria.ru/20230101/bosfor-1842694600.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дарданеллы, турция, стамбул