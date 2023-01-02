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В Турции возобновили транзит судов через Дарданеллы
В Турции возобновили транзит судов через Дарданеллы - РИА Новости, 02.01.2023
В Турции возобновили транзит судов через Дарданеллы
Транзит судов через турецкий пролив Дарданеллы, приостановленный ранее из-за сильного тумана, возобновлен, сообщило управление контроля движения судов в... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:26
2023-01-02T11:26
2023-01-02T11:26
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СТАМБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Транзит судов через турецкий пролив Дарданеллы, приостановленный ранее из-за сильного тумана, возобновлен, сообщило управление контроля движения судов в понедельник. "Судоходство возобновлено в нормальном режиме после того, как туман рассеялся", - говорится в сообщении. Из-за сильного тумана транзит судов был приостановлен более чем на четыре часа. Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановлен с воскресенья.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дарданеллы, турция, стамбул
В мире, Дарданеллы, Турция, Стамбул
В Турции возобновили транзит судов через Дарданеллы
В Турции возобновили транзит судов через Дарданеллы, приостановленный из-за тумана