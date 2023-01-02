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В Турции возобновили транзит судов через Дарданеллы - РИА Новости, 02.01.2023
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В Турции возобновили транзит судов через Дарданеллы
В Турции возобновили транзит судов через Дарданеллы - РИА Новости, 02.01.2023
В Турции возобновили транзит судов через Дарданеллы
Транзит судов через турецкий пролив Дарданеллы, приостановленный ранее из-за сильного тумана, возобновлен, сообщило управление контроля движения судов в... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:26
2023-01-02T11:26
в мире
дарданеллы
турция
стамбул
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СТАМБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Транзит судов через турецкий пролив Дарданеллы, приостановленный ранее из-за сильного тумана, возобновлен, сообщило управление контроля движения судов в понедельник. "Судоходство возобновлено в нормальном режиме после того, как туман рассеялся", - говорится в сообщении. Из-за сильного тумана транзит судов был приостановлен более чем на четыре часа. Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановлен с воскресенья.
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в мире, дарданеллы, турция, стамбул
В мире, Дарданеллы, Турция, Стамбул
11:26 02.01.2023
 
В Турции возобновили транзит судов через Дарданеллы

В Турции возобновили транзит судов через Дарданеллы, приостановленный из-за тумана

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкТуман
Туман - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СТАМБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Транзит судов через турецкий пролив Дарданеллы, приостановленный ранее из-за сильного тумана, возобновлен, сообщило управление контроля движения судов в понедельник.
"Судоходство возобновлено в нормальном режиме после того, как туман рассеялся", - говорится в сообщении.
Из-за сильного тумана транзит судов был приостановлен более чем на четыре часа. Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановлен с воскресенья.
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 09:08
Босфорский пролив временно закрыли для движения судов
 
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