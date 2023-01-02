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Иран пообещал добиться наказания убийц генерала Сулеймани - РИА Новости, 02.01.2023
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Иран пообещал добиться наказания убийц генерала Сулеймани
Иран пообещал добиться наказания убийц генерала Сулеймани - РИА Новости, 02.01.2023
Иран пообещал добиться наказания убийц генерала Сулеймани
Иранская сторона добивается привлечения к ответственности виновных в убийстве генерала Корпуса стражей исламской революции (КИСР, элитное подразделение ВС)... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T15:45
2023-01-02T15:46
в мире
касем сулеймани
хосейн амир абдоллахиан
иран
тегеран (город)
сша
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Иранская сторона добивается привлечения к ответственности виновных в убийстве генерала Корпуса стражей исламской революции (КИСР, элитное подразделение ВС) Касема Сулеймани, для этого Тегеран использует все доступные дипломатические и политические каналы, заявил в понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. "Мы будем продолжать следить за этим до тех пор, пока виновные в убийстве мученика Сулеймани не предстанут перед судом. Через посольство Швейцарии в Тегеране мы проинформировали США о некоторых мерах. Важным вопросом является официальное согласие иракского правительства и их официальное заявление о том, что генерал Сулеймани был гостем иракского правительства в день своей гибели", - приводит слова Абдоллахиана агентство Tasnim. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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иран
тегеран (город)
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в мире, касем сулеймани, хосейн амир абдоллахиан, иран, тегеран (город), сша
В мире, Касем Сулеймани, Хосейн Амир Абдоллахиан, Иран, Тегеран (город), США
15:45 02.01.2023 (обновлено: 15:46 02.01.2023)
 
Иран пообещал добиться наказания убийц генерала Сулеймани

МИД Ирана пообещал добиться привлечения к ответственности убийц генерала Сулеймани

© РИА Новости / Антон Быстров Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020 - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Иранская сторона добивается привлечения к ответственности виновных в убийстве генерала Корпуса стражей исламской революции (КИСР, элитное подразделение ВС) Касема Сулеймани, для этого Тегеран использует все доступные дипломатические и политические каналы, заявил в понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Мы будем продолжать следить за этим до тех пор, пока виновные в убийстве мученика Сулеймани не предстанут перед судом. Через посольство Швейцарии в Тегеране мы проинформировали США о некоторых мерах. Важным вопросом является официальное согласие иракского правительства и их официальное заявление о том, что генерал Сулеймани был гостем иракского правительства в день своей гибели", - приводит слова Абдоллахиана агентство Tasnim.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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В миреКасем СулейманиХосейн Амир АбдоллахианИранТегеран (город)США
 
 
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