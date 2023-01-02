https://ria.ru/20230102/suleymani-1842845738.html

Иран пообещал добиться наказания убийц генерала Сулеймани

Иран пообещал добиться наказания убийц генерала Сулеймани - РИА Новости, 02.01.2023

Иран пообещал добиться наказания убийц генерала Сулеймани

Иранская сторона добивается привлечения к ответственности виновных в убийстве генерала Корпуса стражей исламской революции (КИСР, элитное подразделение ВС)... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T15:45

2023-01-02T15:45

2023-01-02T15:46

в мире

касем сулеймани

хосейн амир абдоллахиан

иран

тегеран (город)

сша

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Иранская сторона добивается привлечения к ответственности виновных в убийстве генерала Корпуса стражей исламской революции (КИСР, элитное подразделение ВС) Касема Сулеймани, для этого Тегеран использует все доступные дипломатические и политические каналы, заявил в понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. "Мы будем продолжать следить за этим до тех пор, пока виновные в убийстве мученика Сулеймани не предстанут перед судом. Через посольство Швейцарии в Тегеране мы проинформировали США о некоторых мерах. Важным вопросом является официальное согласие иракского правительства и их официальное заявление о том, что генерал Сулеймани был гостем иракского правительства в день своей гибели", - приводит слова Абдоллахиана агентство Tasnim. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

https://ria.ru/20221027/ubiystvo-1827282115.html

иран

тегеран (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, касем сулеймани, хосейн амир абдоллахиан, иран, тегеран (город), сша