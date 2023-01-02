https://ria.ru/20230102/stoltenberg-1842840046.html

"Их судьба ясна": болгары разгадали планы Столтенберга на Украину

"Их судьба ясна": болгары разгадали планы Столтенберга на Украину - РИА Новости, 02.01.2023

"Их судьба ясна": болгары разгадали планы Столтенберга на Украину

Читатели болгарского портала Dir.bg встревожились из-за заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по поводу развития украинского кризиса. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T14:58

2023-01-02T14:58

2023-01-02T16:28

в мире

йенс столтенберг

владимир путин

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евросоюз

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Читатели болгарского портала Dir.bg встревожились из-за заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по поводу развития украинского кризиса.Ранее глава Североатлантического альянса призвал готовиться к длительному конфликту на Украине. По его мнению, Россия не намерена отказываться от установления контроля над Украиной, а Киев остро нуждается в долгосрочной военной поддержке для заключения мирного соглашения на условиях украинских властей.Комментаторы же заметили, что кризис у российских границ отвечает интересам западных государств, но не Болгарии."Вы знаете сотню способов, как вытащить сибирского медведя из берлоги, но практически не знаете, как вернуть его обратно", — заметил И кво стана."Вы, видимо, решили превратить Украину в пустыню! Разве вам не хватает Сирии, Ирака и Афганистана?" — написал Илиан."Кто заинтересован в продолжении военного конфликта на Украине? Я теперь уверен, что это не Россия. Мне может не нравиться Путин и то, что происходит на Украине, но ясно, что дядя Сэм и его марионетки из ЕС явно хотят, чтобы конфликт длился как можно дольше", — считает Орибе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230102/patriot-1842828444.html

https://ria.ru/20230102/proval-1842786902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, йенс столтенберг, владимир путин, украина, россия, киев, нато, евросоюз