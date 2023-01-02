14:58 02.01.2023 (обновлено: 16:28 02.01.2023)
"Их судьба ясна": болгары разгадали планы Столтенберга на Украину
Читатели Dir.bg объяснили, зачем Столтенберг готовится к затяжному конфликту на Украине
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Читатели болгарского портала Dir.bg встревожились из-за заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по поводу развития украинского кризиса.
Ранее глава Североатлантического альянса призвал готовиться к длительному конфликту на Украине. По его мнению, Россия не намерена отказываться от установления контроля над Украиной, а Киев остро нуждается в долгосрочной военной поддержке для заключения мирного соглашения на условиях украинских властей.
Комментаторы же заметили, что кризис у российских границ отвечает интересам западных государств, но не Болгарии.
"Вы знаете сотню способов, как вытащить сибирского медведя из берлоги, но практически не знаете, как вернуть его обратно", — заметил И кво стана.
"К чему готовиться, так это к тому, что мы не хотим участвовать! Вот почему вы навязали нам эту инфляцию?! Так вот почему мы разорвали выгодные контракты с Россией?!" — возмутился пользователь с ником хи хи.
"Вы, видимо, решили превратить Украину в пустыню! Разве вам не хватает Сирии, Ирака и Афганистана?" — написал Илиан.
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"С тех пор как Столтенберг проговорился, что НАТО бомбила Югославию, чтобы спасти гражданское население, судьба Украины мне ясна", — резюмировал комментатор с никнеймом информация.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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