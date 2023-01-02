https://ria.ru/20230102/stolknvoeniya-1842874413.html

В немецком Лютцерате произошли столкновения между экоактивистами и полицией

В немецком Лютцерате произошли столкновения между экоактивистами и полицией - РИА Новости, 02.01.2023

В немецком Лютцерате произошли столкновения между экоактивистами и полицией

Между экоактивистами, которые заблокировали доступ к деревне Лютцерат на фоне протестов против добычи угля, и полицией в понедельник произошли столкновения,... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T21:29

2023-01-02T21:29

2023-01-02T21:29

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БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Между экоактивистами, которые заблокировали доступ к деревне Лютцерат на фоне протестов против добычи угля, и полицией в понедельник произошли столкновения, сообщил портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau. Немецкая энергетическая компания RWE в Лютцерате, расположенном к юго-западу от Дюссельдорфа, планирует добычу угля. Согласно районному постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали. Новостной портал отмечает, что в понедельник произошли столкновения между активистами и полицией. Активисты бросали в полицию петарды, бутылки и камни, уточнил портал со ссылкой на корреспондента немецкого информагентства DPA с места событий. Уточняется, что активисты устроили баррикады, один из участников акции приклеил себя к подъездной дороге, другой расположился на высокой треноге. В акции протеста участвовали активисты из движений Lützerath lebt ("Лютцерат живет") и "Последнее поколение". Со ссылкой на представителя полиции отмечается, что в случае необходимости придется расчистить подъездные пути, чтобы компания RWE могла проехать в Лютцерат со своей строительной техникой. Как сообщили в энергетической компании, использование ресурсов Лютцерат необходимо зимой для обеспечения надежного снабжения электростанций в разгар энергетического кризиса.

https://ria.ru/20221009/navoz-1822554205.html

https://ria.ru/20221220/energetika-1839903928.html

https://ria.ru/20221220/energetika-1839903928.html

дюссельдорф

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дюссельдорф, rwe, германия