https://ria.ru/20230102/stolknvoeniya-1842874413.html
В немецком Лютцерате произошли столкновения между экоактивистами и полицией
В немецком Лютцерате произошли столкновения между экоактивистами и полицией - РИА Новости, 02.01.2023
В немецком Лютцерате произошли столкновения между экоактивистами и полицией
Между экоактивистами, которые заблокировали доступ к деревне Лютцерат на фоне протестов против добычи угля, и полицией в понедельник произошли столкновения,... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T21:29
2023-01-02T21:29
2023-01-02T21:29
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БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Между экоактивистами, которые заблокировали доступ к деревне Лютцерат на фоне протестов против добычи угля, и полицией в понедельник произошли столкновения, сообщил портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau. Немецкая энергетическая компания RWE в Лютцерате, расположенном к юго-западу от Дюссельдорфа, планирует добычу угля. Согласно районному постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали. Новостной портал отмечает, что в понедельник произошли столкновения между активистами и полицией. Активисты бросали в полицию петарды, бутылки и камни, уточнил портал со ссылкой на корреспондента немецкого информагентства DPA с места событий. Уточняется, что активисты устроили баррикады, один из участников акции приклеил себя к подъездной дороге, другой расположился на высокой треноге. В акции протеста участвовали активисты из движений Lützerath lebt ("Лютцерат живет") и "Последнее поколение". Со ссылкой на представителя полиции отмечается, что в случае необходимости придется расчистить подъездные пути, чтобы компания RWE могла проехать в Лютцерат со своей строительной техникой. Как сообщили в энергетической компании, использование ресурсов Лютцерат необходимо зимой для обеспечения надежного снабжения электростанций в разгар энергетического кризиса.
https://ria.ru/20221009/navoz-1822554205.html
https://ria.ru/20221220/energetika-1839903928.html
https://ria.ru/20221220/energetika-1839903928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дюссельдорф, rwe, германия
В мире, Дюссельдорф, RWE, Германия
В немецком Лютцерате произошли столкновения между экоактивистами и полицией
Tagesschau: в немецком Лютцерате произошли столкновения между экоактивистами и полицией
БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости.
Между экоактивистами, которые заблокировали доступ к деревне Лютцерат на фоне протестов против добычи угля, и полицией в понедельник произошли столкновения, сообщил портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau
.
Немецкая энергетическая компания RWE
в Лютцерате, расположенном к юго-западу от Дюссельдорфа
, планирует добычу угля. Согласно районному постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.
Новостной портал отмечает, что в понедельник произошли столкновения между активистами и полицией. Активисты бросали в полицию петарды, бутылки и камни, уточнил портал со ссылкой на корреспондента немецкого информагентства DPA с места событий.
Уточняется, что активисты устроили баррикады, один из участников акции приклеил себя к подъездной дороге, другой расположился на высокой треноге. В акции протеста участвовали активисты из движений Lützerath lebt ("Лютцерат живет") и "Последнее поколение".
Со ссылкой на представителя полиции отмечается, что в случае необходимости придется расчистить подъездные пути, чтобы компания RWE могла проехать в Лютцерат со своей строительной техникой.
Как сообщили в энергетической компании, использование ресурсов Лютцерат необходимо зимой для обеспечения надежного снабжения электростанций в разгар энергетического кризиса.