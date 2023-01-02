Рейтинг@Mail.ru
В немецком Лютцерате произошли столкновения между экоактивистами и полицией - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230102/stolknvoeniya-1842874413.html
В немецком Лютцерате произошли столкновения между экоактивистами и полицией
В немецком Лютцерате произошли столкновения между экоактивистами и полицией - РИА Новости, 02.01.2023
В немецком Лютцерате произошли столкновения между экоактивистами и полицией
Между экоактивистами, которые заблокировали доступ к деревне Лютцерат на фоне протестов против добычи угля, и полицией в понедельник произошли столкновения,... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T21:29
2023-01-02T21:29
в мире
дюссельдорф
rwe
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg
БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Между экоактивистами, которые заблокировали доступ к деревне Лютцерат на фоне протестов против добычи угля, и полицией в понедельник произошли столкновения, сообщил портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau. Немецкая энергетическая компания RWE в Лютцерате, расположенном к юго-западу от Дюссельдорфа, планирует добычу угля. Согласно районному постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали. Новостной портал отмечает, что в понедельник произошли столкновения между активистами и полицией. Активисты бросали в полицию петарды, бутылки и камни, уточнил портал со ссылкой на корреспондента немецкого информагентства DPA с места событий. Уточняется, что активисты устроили баррикады, один из участников акции приклеил себя к подъездной дороге, другой расположился на высокой треноге. В акции протеста участвовали активисты из движений Lützerath lebt ("Лютцерат живет") и "Последнее поколение". Со ссылкой на представителя полиции отмечается, что в случае необходимости придется расчистить подъездные пути, чтобы компания RWE могла проехать в Лютцерат со своей строительной техникой. Как сообщили в энергетической компании, использование ресурсов Лютцерат необходимо зимой для обеспечения надежного снабжения электростанций в разгар энергетического кризиса.
https://ria.ru/20221009/navoz-1822554205.html
https://ria.ru/20221220/energetika-1839903928.html
https://ria.ru/20221220/energetika-1839903928.html
дюссельдорф
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_29f90b1042446a55ae1e98ecb4fbd4c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дюссельдорф, rwe, германия
В мире, Дюссельдорф, RWE, Германия
21:29 02.01.2023
 
В немецком Лютцерате произошли столкновения между экоактивистами и полицией

Tagesschau: в немецком Лютцерате произошли столкновения между экоактивистами и полицией

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Между экоактивистами, которые заблокировали доступ к деревне Лютцерат на фоне протестов против добычи угля, и полицией в понедельник произошли столкновения, сообщил портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau.
Немецкая энергетическая компания RWE в Лютцерате, расположенном к юго-западу от Дюссельдорфа, планирует добычу угля. Согласно районному постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.
Грузовик, перевозящий дрова - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября 2022, 02:13
СМИ: немцы из-за кризиса готовы вырубать парки и задумались о навозе
Новостной портал отмечает, что в понедельник произошли столкновения между активистами и полицией. Активисты бросали в полицию петарды, бутылки и камни, уточнил портал со ссылкой на корреспондента немецкого информагентства DPA с места событий.
Уточняется, что активисты устроили баррикады, один из участников акции приклеил себя к подъездной дороге, другой расположился на высокой треноге. В акции протеста участвовали активисты из движений Lützerath lebt ("Лютцерат живет") и "Последнее поколение".
Со ссылкой на представителя полиции отмечается, что в случае необходимости придется расчистить подъездные пути, чтобы компания RWE могла проехать в Лютцерат со своей строительной техникой.
Как сообщили в энергетической компании, использование ресурсов Лютцерат необходимо зимой для обеспечения надежного снабжения электростанций в разгар энергетического кризиса.
Рождественская елка в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 09:30
Итоги года в электроэнергетике Евросоюза
Рождественская елка в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 09:30
Итоги года в электроэнергетике Евросоюза
 
В миреДюссельдорфRWEГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала