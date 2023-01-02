https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842850817.html
Российские войска заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 02.01.2023
Российские войска заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские подразделения продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:23
2023-01-02T16:23
2023-01-02T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские подразделения продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Минобороны. Противник при этом потерял до 70 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.Краснолиманское направлениеРоссийская артиллерия нанесла поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Ямполовки и Серебрянки в ДНР, а также Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили: Купянское направлениеРоссийские военные также нанесли удар по военнослужащим 103-й и 105-й бригад территориальной обороны возле Берестового, Кисловки и Синьковки в Харьковской области. Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеНа Южнодонецком направлении удалось нанести комплексное огневое поражение солдатам ВСУ в районе Золотой Нивы и Пречистовки на территории ДНР. Потери противника составили:Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 92 районах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230101/ataki-1842731870.html
https://ria.ru/20230101/poteri-1842731781.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221230/arestovich-1842387799.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:23 02.01.2023 (обновлено: 17:27 02.01.2023)
Российские войска заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: российские военные заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Российские подразделения продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Минобороны
.
"На Донецком направлении в результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ
и наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи", — подчеркнули в ведомстве.
Противник при этом потерял до 70 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Краснолиманское направление
Российская артиллерия нанесла поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Ямполовки и Серебрянки в ДНР, а также Червоной Дибровы в ЛНР.
Потери противника составили:
—более 40 военнослужащих;
—три бронетранспортера;
—два пикапа.
Российские военные также нанесли удар по военнослужащим 103-й и 105-й бригад территориальной обороны возле Берестового, Кисловки и Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
—до 30 солдат;
—две боевые бронированные машины;
—три автомобиля.
На Южнодонецком направлении удалось нанести комплексное огневое поражение солдатам ВСУ в районе Золотой Нивы и Пречистовки на территории ДНР.
Потери противника составили:
—более 40 военнослужащих;
—три боевые бронированные машины;
—два пикапа.
Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 92 районах.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.