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Российские войска заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 02.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842850817.html
Российские войска заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 02.01.2023
Российские войска заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские подразделения продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:23
2023-01-02T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские подразделения продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Минобороны. Противник при этом потерял до 70 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.Краснолиманское направлениеРоссийская артиллерия нанесла поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Ямполовки и Серебрянки в ДНР, а также Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили: Купянское направлениеРоссийские военные также нанесли удар по военнослужащим 103-й и 105-й бригад территориальной обороны возле Берестового, Кисловки и Синьковки в Харьковской области. Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеНа Южнодонецком направлении удалось нанести комплексное огневое поражение солдатам ВСУ в районе Золотой Нивы и Пречистовки на территории ДНР. Потери противника составили:Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 92 районах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230101/ataki-1842731870.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:23 02.01.2023 (обновлено: 17:27 02.01.2023)
 
Российские войска заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении

Минобороны: российские военные заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские подразделения продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Минобороны.
"На Донецком направлении в результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи", — подчеркнули в ведомстве.
Противник при этом потерял до 70 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.
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Российские силы сорвали контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Краснолиманское направление

Российская артиллерия нанесла поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Ямполовки и Серебрянки в ДНР, а также Червоной Дибровы в ЛНР.
Потери противника составили:
  • более 40 военнослужащих;
  • три бронетранспортера;
  • два пикапа.
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ВСУ потеряли 190 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

Купянское направление

Российские военные также нанесли удар по военнослужащим 103-й и 105-й бригад территориальной обороны возле Берестового, Кисловки и Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 30 солдат;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля.
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Южнодонецкое направление

На Южнодонецком направлении удалось нанести комплексное огневое поражение солдатам ВСУ в районе Золотой Нивы и Пречистовки на территории ДНР.
Потери противника составили:
  • более 40 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • два пикапа.
Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 92 районах.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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