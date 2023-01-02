https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842850817.html

Российские войска заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 02.01.2023

Российские войска заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские подразделения продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T16:23

2023-01-02T16:23

2023-01-02T17:27

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские подразделения продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Минобороны. Противник при этом потерял до 70 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.Краснолиманское направлениеРоссийская артиллерия нанесла поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Ямполовки и Серебрянки в ДНР, а также Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили: Купянское направлениеРоссийские военные также нанесли удар по военнослужащим 103-й и 105-й бригад территориальной обороны возле Берестового, Кисловки и Синьковки в Харьковской области. Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеНа Южнодонецком направлении удалось нанести комплексное огневое поражение солдатам ВСУ в районе Золотой Нивы и Пречистовки на территории ДНР. Потери противника составили:Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 92 районах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230101/ataki-1842731870.html

https://ria.ru/20230101/poteri-1842731781.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221230/arestovich-1842387799.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)