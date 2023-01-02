https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842805297.html

Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 50 украинских военных

Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 50 украинских военных - РИА Новости, 02.01.2023

Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 50 украинских военных

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, три бронетранспортера и одну артиллерийскую установку, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T10:29

2023-01-02T10:29

2023-01-02T10:29

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

луганск

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ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, три бронетранспортера и одну артиллерийскую установку, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; два танка; три бронетранспортёра; одна артиллерийская установка; шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне в Луганске сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров и два беспилотника.

https://ria.ru/20230101/donbass-1842714661.html

луганская народная республика

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, луганская народная республика, луганск