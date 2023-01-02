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Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 50 украинских военных
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 50 украинских военных - РИА Новости, 02.01.2023
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 50 украинских военных
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, три бронетранспортера и одну артиллерийскую установку, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:29
2023-01-02T10:29
2023-01-02T10:29
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
луганск
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ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, три бронетранспортера и одну артиллерийскую установку, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; два танка; три бронетранспортёра; одна артиллерийская установка; шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне в Луганске сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров и два беспилотника.
https://ria.ru/20230101/donbass-1842714661.html
луганская народная республика
луганск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, луганск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Луганск
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 50 украинских военных
Народная милиция ЛНР сообщила, что уничтожила до 50 украинских военных и два танка