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Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 50 украинских военных - РИА Новости, 02.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842805297.html
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 50 украинских военных
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 50 украинских военных - РИА Новости, 02.01.2023
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 50 украинских военных
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, три бронетранспортера и одну артиллерийскую установку, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:29
2023-01-02T10:29
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
луганск
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ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, три бронетранспортера и одну артиллерийскую установку, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; два танка; три бронетранспортёра; одна артиллерийская установка; шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне в Луганске сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров и два беспилотника.
https://ria.ru/20230101/donbass-1842714661.html
луганская народная республика
луганск
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безопасность, луганская народная республика, луганск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Луганск
10:29 02.01.2023
 
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 50 украинских военных

Народная милиция ЛНР сообщила, что уничтожила до 50 украинских военных и два танка

© РИА НовостиВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, три бронетранспортера и одну артиллерийскую установку, сообщила Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; два танка; три бронетранспортёра; одна артиллерийская установка; шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Накануне в Луганске сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров и два беспилотника.
ЛНР. Декабрь 2014 годп
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаЛуганск
 
 
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