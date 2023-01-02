https://ria.ru/20230102/rubezhnoe-1842866426.html
При обстреле Рубежного со стороны украинских войск пострадали два человека
При обстреле Рубежного со стороны украинских войск пострадали два человека - РИА Новости, 02.01.2023
При обстреле Рубежного со стороны украинских войск пострадали два человека
Два человека, в том числе 14-летний подросток ранены в Луганской Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T19:23
2023-01-02T19:23
2023-01-02T19:50
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. Два человека, в том числе 14-летний подросток ранены в Луганской Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска в 16.30 обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров."В результате обстрела населенного пункта Рубежное с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (2 снаряда) ранен подросток четырнадцати лет и женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным представительства ЛНР в СЦКК, также поврежден многоквартирный жилой дом.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221230/patriot-1842479474.html
https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1840480473.html
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в мире, рубежное, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
19:23 02.01.2023 (обновлено: 19:50 02.01.2023)
При обстреле Рубежного со стороны украинских войск пострадали два человека
В ЛНР сообщили, что при украинском обстреле Рубежного пострадали два человека