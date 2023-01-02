https://ria.ru/20230102/rubezhnoe-1842866426.html

При обстреле Рубежного со стороны украинских войск пострадали два человека

При обстреле Рубежного со стороны украинских войск пострадали два человека - РИА Новости, 02.01.2023

При обстреле Рубежного со стороны украинских войск пострадали два человека

Два человека, в том числе 14-летний подросток ранены в Луганской Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T19:23

2023-01-02T19:23

2023-01-02T19:50

специальная военная операция на украине

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рубежное

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. Два человека, в том числе 14-летний подросток ранены в Луганской Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска в 16.30 обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров."В результате обстрела населенного пункта Рубежное с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (2 снаряда) ранен подросток четырнадцати лет и женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным представительства ЛНР в СЦКК, также поврежден многоквартирный жилой дом.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221230/patriot-1842479474.html

https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1840480473.html

рубежное

луганская народная республика

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в мире, рубежное, луганская народная республика, вооруженные силы украины