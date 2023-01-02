https://ria.ru/20230102/rubezhnoe-1842858330.html

Украинские войска обстреляли Рубежное

Украинские войска обстреляли Рубежное - РИА Новости, 02.01.2023

Украинские войска обстреляли Рубежное

Украинские войска в 16.30 обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T17:42

2023-01-02T17:42

2023-01-02T17:42

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

рубежное

украина

сцкк

нато

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ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.30 по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (два снаряда)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://radiosputnik.ria.ru/20230102/izrail-1842855894.html

луганская народная республика

рубежное

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, рубежное, украина, сцкк, нато