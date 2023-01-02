https://ria.ru/20230102/rubezhnoe-1842858330.html
Украинские войска обстреляли Рубежное
Украинские войска обстреляли Рубежное - РИА Новости, 02.01.2023
Украинские войска обстреляли Рубежное
Украинские войска в 16.30 обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T17:42
2023-01-02T17:42
2023-01-02T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
рубежное
украина
сцкк
нато
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ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.30 по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (два снаряда)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20230102/izrail-1842855894.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, рубежное, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Рубежное, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Рубежное
Украинские войска выпустили по Рубежному два снаряда натовского калибра