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Украинские войска обстреляли Рубежное - РИА Новости, 02.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/rubezhnoe-1842858330.html
Украинские войска обстреляли Рубежное
Украинские войска обстреляли Рубежное - РИА Новости, 02.01.2023
Украинские войска обстреляли Рубежное
Украинские войска в 16.30 обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T17:42
2023-01-02T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
рубежное
украина
сцкк
нато
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ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.30 по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (два снаряда)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20230102/izrail-1842855894.html
луганская народная республика
рубежное
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в мире, луганская народная республика, рубежное, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Рубежное, Украина, СЦКК, НАТО
17:42 02.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Рубежное

Украинские войска выпустили по Рубежному два снаряда натовского калибра

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло в окне жилого дома
Разбитое стекло в окне жилого дома - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло в окне жилого дома. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.30 по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (два снаряда)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРубежноеУкраинаСЦККНАТО
 
 
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