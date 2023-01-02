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Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний - РИА Новости, 02.01.2023
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Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний
Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний - РИА Новости, 02.01.2023
Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний
Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил приватизацию крупных госкомпаний, объявленную его предшественником Жаиром Болсонару, сообщает... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T20:27
2023-01-02T20:27
в мире
луис инасиу лула да силва
жаир болсонару
бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 янв - РИА Новости. Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил приватизацию крупных госкомпаний, объявленную его предшественником Жаиром Болсонару, сообщает новостной портал G1. "Президент постановил отменить процесс приватизации 8 госкомпаний, среди них (нефтегазовая) Petrobras и Correios (Почта), начатые во время правительства экс-президента Жаира Болсонару", - отмечает СМИ. Накануне Лула да Силва вступил в должность главы государства.
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в мире, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, бразилия, petrobras
В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару, Бразилия, Petrobras
20:27 02.01.2023
 
Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний

Новый президент Бразилии Лула да Силва отменил приватизацию госкомпаний

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВид на город Сан-Паулу
Вид на город Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 янв - РИА Новости. Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил приватизацию крупных госкомпаний, объявленную его предшественником Жаиром Болсонару, сообщает новостной портал G1.
"Президент постановил отменить процесс приватизации 8 госкомпаний, среди них (нефтегазовая) Petrobras и Correios (Почта), начатые во время правительства экс-президента Жаира Болсонару", - отмечает СМИ.
Накануне Лула да Силва вступил в должность главы государства.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 22:53
Лула да Силва пообещал покончить с голодом в Бразилии
 
В миреЛуис Инасиу Лула да СилваЖаир БолсонаруБразилияPetrobras
 
 
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