https://ria.ru/20230102/privatizatsiya-1842869406.html
Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний
Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний - РИА Новости, 02.01.2023
Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний
Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил приватизацию крупных госкомпаний, объявленную его предшественником Жаиром Болсонару, сообщает... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T20:27
2023-01-02T20:27
2023-01-02T20:27
в мире
луис инасиу лула да силва
жаир болсонару
бразилия
petrobras
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 янв - РИА Новости. Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил приватизацию крупных госкомпаний, объявленную его предшественником Жаиром Болсонару, сообщает новостной портал G1. "Президент постановил отменить процесс приватизации 8 госкомпаний, среди них (нефтегазовая) Petrobras и Correios (Почта), начатые во время правительства экс-президента Жаира Болсонару", - отмечает СМИ. Накануне Лула да Силва вступил в должность главы государства.
https://ria.ru/20230101/golod-1842773221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, бразилия, petrobras
В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару, Бразилия, Petrobras
Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний
Новый президент Бразилии Лула да Силва отменил приватизацию госкомпаний