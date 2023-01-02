https://ria.ru/20230102/privatizatsiya-1842869406.html

Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний

Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний - РИА Новости, 02.01.2023

Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний

Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил приватизацию крупных госкомпаний, объявленную его предшественником Жаиром Болсонару, сообщает... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T20:27

2023-01-02T20:27

2023-01-02T20:27

в мире

луис инасиу лула да силва

жаир болсонару

бразилия

petrobras

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 янв - РИА Новости. Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил приватизацию крупных госкомпаний, объявленную его предшественником Жаиром Болсонару, сообщает новостной портал G1. "Президент постановил отменить процесс приватизации 8 госкомпаний, среди них (нефтегазовая) Petrobras и Correios (Почта), начатые во время правительства экс-президента Жаира Болсонару", - отмечает СМИ. Накануне Лула да Силва вступил в должность главы государства.

https://ria.ru/20230101/golod-1842773221.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, бразилия, petrobras