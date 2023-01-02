https://ria.ru/20230102/pozhary-1842816183.html
В школах и больницах появятся новые устройства защиты от пожаров
В школах и больницах появятся новые устройства защиты от пожаров - РИА Новости, 02.01.2023
В школах и больницах появятся новые устройства защиты от пожаров
МЧС России планирует до 1 марта 2023 года оборудовать все социальные учреждения, в том числе учебные заведения и больницы, автоматическими приборами отключения... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T12:11
2023-01-02T12:11
2023-01-02T12:11
ринат еникеев
россия
москва
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. МЧС России планирует до 1 марта 2023 года оборудовать все социальные учреждения, в том числе учебные заведения и больницы, автоматическими приборами отключения электроснабжения при скачках напряжения, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев. Он отметил, что основная причина пожаров в школах и больницах - неисправность работы электрооборудования и проводки, на которые не реагируют обычные выключатели. "Сегодня есть некие разработки... Уже соответствующие стандарты появились. Есть устройства защиты от искрения дугового пробоя. Мы питаем уверенность такую, что в дальнейшем это будет все в УЗО (устройство защитного отключения - ред.) трансформировано, в единый как бы автомат", - сказал Еникеев. Он добавил, что правительство РФ поручило министерству до 1 марта 2023 года внести изменения в правила пожарной безопасности и обязать все объекты образования, здравоохранения и социальной сферы оборудовать данными устройствами. Еникеев отметил, что устройство защиты от искрения дугового пробоя сейчас проходит испытания, в частности, на ряде объектов в Москве и Казани. Он подчеркнул, что 63% всех пожаров на объектах образования возникают из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электроустановок.
https://ria.ru/20230102/transport-1842812191.html
https://ria.ru/20221229/shkoly-1842351789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат еникеев, россия, москва, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Ринат Еникеев, Россия, Москва, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В школах и больницах появятся новые устройства защиты от пожаров
МЧС России планирует оборудовать все соцучреждения новыми устройствами защиты от пожаров
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. МЧС России планирует до 1 марта 2023 года оборудовать все социальные учреждения, в том числе учебные заведения и больницы, автоматическими приборами отключения электроснабжения при скачках напряжения, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.
Он отметил, что основная причина пожаров в школах и больницах - неисправность работы электрооборудования и проводки, на которые не реагируют обычные выключатели.
"Сегодня есть некие разработки... Уже соответствующие стандарты появились. Есть устройства защиты от искрения дугового пробоя. Мы питаем уверенность такую, что в дальнейшем это будет все в УЗО (устройство защитного отключения - ред.) трансформировано, в единый как бы автомат", - сказал Еникеев.
Он добавил, что правительство РФ поручило министерству до 1 марта 2023 года внести изменения в правила пожарной безопасности и обязать все объекты образования, здравоохранения и социальной сферы оборудовать данными устройствами.
Еникеев отметил, что устройство защиты от искрения дугового пробоя сейчас проходит испытания, в частности, на ряде объектов в Москве
и Казани
.
Он подчеркнул, что 63% всех пожаров на объектах образования возникают из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электроустановок.