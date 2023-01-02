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Заграничные походы русской армии (1813-1814)

Заграничные походы русской армии (1813-1814) - РИА Новости, 02.01.2023

Заграничные походы русской армии (1813-1814)

Заграничные походы русской армии 1813-1814 годов – боевые действия русской армии совместно с прусскими, шведскими и австрийскими войсками по изгнанию войск... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T00:55

2023-01-02T00:55

2023-01-02T00:55

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Заграничные походы русской армии 1813-1814 годов – боевые действия русской армии совместно с прусскими, шведскими и австрийскими войсками по изгнанию войск французского императора Наполеона I из стран Европы.Для русских войск они были продолжением Отечественной войны 1812 года, которая началась 24 июня (12 июня по старому стилю) 1812 года вторжением в пределы Российской империи без объявления войны "Великой армии" Наполеона I, собранной французским императором с подвластной ему континентальной Европы. Под натиском наполеоновской армии отступление русских войск с боями в глубь страны продолжалось до осени 1812 года. В октябре после сражения на реке Чернишне (в районе села Тарутино, ныне Калужская область), в котором был разбит авангард "Великой армии", и кровопролитной битвы под Малоярославцем русская армия перешла в контрнаступление, освобождая захваченные неприятелем территории страны. В сражении при Березине (ныне река в Белоруссии) 26‑29 ноября (14-17 ноября по старому стилю) 1812 года русские войска нанесли решительное поражение "Великой армии", которая потеряла около 50 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Освобождение территории Российской империи от неприятеля завершилось 26 декабря (14 декабря по старому стилю) 1812 года, когда русские войска заняли пограничные города Белосток (ныне Польша) и Брест-Литовский (ныне Брест, Белоруссия). Наполеоновская армия потеряла в России более 500 тысяч человек, всю кавалерию и почти всю артиллерию. Потери русских войск составили около 300 тысяч человек. Разгром "Великой армии" и изгнание ее остатков из России коренным образом изменили военно-политическую обстановку в Европе. Российский император Александр I решил продолжить военную операцию на территории европейских государств в целях окончательного разгрома Наполеона, который после поражения в России стремился выиграть время и вновь создать массовую армию. Противником заграничных походов был главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов, понимавший, что выстоявшая в ходе наполеоновского нашествия Россия растеряла много военной силы, которая требовала восстановления, но заявить об этом государю полководец не мог. 2 января 1813 года (21 декабря 1812 года по старому стилю) Кутузов в приказе по армии поздравил войска с изгнанием врага из пределов России и призвал их "довершить поражение неприятеля на собственных полях его". Наступление русских войск началось в начале января 1813 года (в конце декабря 1812 года по старому стилю). Главный удар наносился по основной восточно-прусской группировке противника из района Ковно (ныне Каунас, Литва) в направлении Кенигсберга (ныне Калининград), Данцига (ныне Гданьск, Польша). На этом направлении была сосредоточена большая часть сил русской армии: армия адмирала Павла Чичагова с отдельным корпусом генерала Петра Витгенштейна и казачий корпус атамана Матвея Платова. На варшавском направлении из района Гродно и южнее наступление вели войска под общим командованием генерала Михаила Милорадовича. В центре между этими двумя группировками из района Меречь в направлении польского города Плоцка развивала наступление Главная армия, при которой находился главный штаб русской армии. Задача Главной армии состояла в недопущении соединения войск противника, находившихся в Восточной Пруссии и герцогстве Варшавском, и создании условия для разгрома их по частям.Казачий корпус Платова одним из первых, еще 14 декабря (2 декабря по старому стилю) 1812 года перешел Неман на границе Герцогства Варшавского и с ходу устремился к западу от Ковно на Кенигсберг, преследуя противника в восточной Пруссии. 5 января 1813 года (24 декабря 1812 года по старому стилю) авангард корпуса Витгенштейна, преследуя французов, вступил в Кенигсберг. Главная армия под командованием Кутузова 13 января (1 января по старому стилю) 1813 году тремя колоннами перешедшая по льду Неман, заняла Плоцк 5 февраля (24 января по старому стилю) 1813 года, а войска под командованием Милорадовича 8 февраля (27 января по старому стилю) – Варшаву. К концу января 1813 года вся территория Польши до реки Вислы была очищена от наполеоновских войск. К середине февраля русская армия, продвинувшись за полтора месяца на 750-800 километров, достигла реки Одер. 28 февраля (16 февраля по старому стилю) 1813 года Россия и Пруссия подписали Калишский договор о совместной войне с наполеоновской Францией, положивший начало созданию 6-й антифранцузской коалиции. 4 марта (20 февраля по старому стилю) русские войска взяли Берлин, отбросив французов за реку Эльба.В апреле 1813 года внезапно скончался главнокомандующий союзными армиями Михаил Кутузов. После его смерти пост главнокомандующего получил генерал от кавалерии Петр Витгенштейн. Весной 1813 года союзные войска потерпели неудачу сначала в Люценском сражении и были вынуждены оставить Лейпциг и Дрезден, а затем и в Бауценском сражении. После этого главнокомандующим вместо Витгенштейна был назначен Михаил Барклай де Толли.Успехи французской стороны вынудили союзников 4 июня (23 мая по старому стилю) заключить с императором Наполеоном перемирие, продолжавшееся до 10 августа (29 июля по старому стилю). Обе стороны использовали его для подтягивания резервов и подготовки к новым боям. Несмотря на успехи французской армии, в войну против Франции вступила Швеция. Австрия, разорвав отношения с Францией, также присоединилась к антифранцузской коалиции. Общая численность союзных армий на время возобновления военных действий составляла 492 тысячи человек (в том числе 173 тысячи русских). Они делились на три армии: Богемскую, Силезскую и Северную. Русские войска, имевшие опыт борьбы против наполеоновских войск, были распределены между всеми армиями союзников. В августе Силезская армия перешла в наступление к реке Кацбах (ныне река Качава), Богемская – на Дрезден.Наполеон I, сумевший увеличить численность своей армии до 440 тысяч человек, нанес поражение Богемской армии в Дрезденском сражении, но неудачами завершились его попытки взять Берлин. Посланный им корпус Доминика Вандама для окружения и уничтожения отходившей союзной Богемской армии был полностью разгромлен в сражении под Кульмом (ныне Хлумец, Чехия). Победа была одержана во многом благодаря русским войскам, которые сыграли в битве решающую роль. Одновременно с Кульмским сражением состоялось сражение на реке Кацбах, в котором союзные Силезская и Северная армии нанесли поражение французским войскам. Поражение под Кульмом вынудило Наполеона I отвести свои войска к Лейпцигу, где в октябре 1813 года он потерпел поражение в Лейпцигском сражении, вошедшем в историю под названием "Битва народов". С обеих сторон в нем участвовало свыше 500 тысяч человек: союзники – свыше 300 тысяч человек (в том числе 127 тысяч русских), 1385 орудий; наполеоновские войска – около 200 тысяч человек, 700 орудий. Наполеон понес в битве серьезные потери, что вынудило его к концу года оставить территорию Германии и уйти за Рейн. Лейпцигским сражением завершилась кампания 1813 года, важнейшими итогами которой явились образование могущественной антифранцузской коалиции и распад Рейнского союза (36 германских государств под протекторатом Наполеона), разгром вновь сформированной Наполеоном армии и освобождение Германии и Голландии. К началу кампании 1814 года в войсках союзников, развернувшихся на границах Франции по Рейну, насчитывалось около 460 тысяч человек, в том числе свыше 157 тысяч русских, которые по-прежнему распределялись среди союзных армий. В декабре 1813 – начале января 1814 года все три союзные армии форсировали Рейн и начали наступление в глубь Франции. Но Северная армия раздробилась, часть войск пошла в Данию, другие корпуса отправились очищать Голландию от французских гарнизонов и лишь позднее присоединились к остальным армиям. Основные сражения кампании 1814 года развернулись между русско-прусскими корпусами (Силезская армия) и Наполеоном. В то время как бывшая Богемская, теперь Главная армия ограничилась вспомогательной ролью. Основные боевые действия проходили в бассейне рек Марна и Сена. Первое крупное столкновение произошло 29 января (17 января по старому стилю) 1814 года под Бриенном, где Наполеону удалось потеснить полки Силезской армии. Через три дня его войска потерпели поражение у Ла-Ротьера. В первой половине февраля французский император последовательно одержал ряд побед над Силезской и Главной армиями, вынудив их к отходу. Лишь 27 февраля (15 февраля по старому стилю) 1814 года в сражении при Бар-сюр-Об войска союзников остановили продвижение французов. Неудачи обострили разногласия в лагере союзников, что отрицательно сказалось на ведении военных действий. В целях укрепления коалиции 10 марта (26 февраля по старому стилю) 1814 года между Великобританией, Россией, Австрией и Пруссией был подписан Шомонский трактат, по которому стороны обязались не вступать с Францией в сепаратные переговоры о мире, оказывать военную помощь друг другу и сообща разрешать вопросы о будущем Европы. Этим договором были заложены основы Священного союза (союз европейских монархов). 7 марта (23 февраля по старому стилю) Наполеон атаковал позиции Силезской армии на Краонских возвышенностях, на которых оборонялись две русские дивизии. Используя выгодный рубеж, они отразили наступление французов, но затем по приказу командующего Силезской армии, принявшего решение на отвод своих войск, оставили занимаемые позиции. Это сражение рассматривается как одно из самых кровопролитных за всю кампанию, если оценивать удельное число убитых и раненых.Русские дивизии потеряли почти треть личного состава. После побед союзников при Лане (ныне Лаоне) и при Арси-сюр-Об началось наступление союзных армий на Париж, к которому они подступили 29 марта (17 марта по старому стилю). На следующий день союзные войска начали его штурм с севера и северо-востока. Битва за Париж длилась несколько часов. Кампания 1814 года окончилась капитуляцией Парижа 30 марта (18 марта по старому стилю). 6 апреля (25 марта по старому стилю) в Фонтенбло Наполеон подписал отречение от престола, а затем был сослан на остров Эльба. Королем Франции стал Людовик XVIII. 30 мая (18 мая по старому стилю) 1814 года между союзниками и Францией был подписан Парижский мирный договор. Войска коалиции (в том числе русская армия) покинули французские пределы. Окончательно судьба побежденной Франции была решена в 1815 году на Венском конгрессе, в котором приняли участие представители всех европейских держав, кроме Турции. Целями Конгресса были: восстановление дореволюционных порядков в Европе, в первую очередь реставрация свергнутых династий; территориальный передел в интересах держав-победительниц; создание гарантий против возвращения к власти Наполеона и возобновления Францией завоевательных войн. В рамках этого мероприятия были заключены договоры, закрепившие политическую раздробленность Германии и Италии; Варшавское герцогство было разделено между Россией, Пруссией и Австрией. Франция лишена своих завоеваний. В сентябре 1815 года постановления Венского конгресса дополнены актом о создании Священного союза европейских монархий, в который вошли Австрия, Пруссия и Россия.В ноябре 1815 года к союзу присоединилась Франция, а затем еще ряд других европейских государств. Целью Священного союза являлось обеспечение незыблемости решений Венского конгресса 1814-1815 годов. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, франция, наполеон бонапарт, александр i