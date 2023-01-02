https://ria.ru/20230102/pokhmele-1842781497.html

Токсиколог рассказал, чего нельзя делать при похмелье

Токсиколог рассказал, чего нельзя делать при похмелье - РИА Новости, 02.01.2023

Токсиколог рассказал, чего нельзя делать при похмелье

Какие народные методы борьбы с похмельем не помогают организму, а наоборот, могут ухудшить его состояние, объяснил в интервью радио Sputnik врач-токсиколог,... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T02:10

2023-01-02T02:10

2023-01-02T02:10

общество

алексей водовозов

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Какие народные методы борьбы с похмельем не помогают организму, а наоборот, могут ухудшить его состояние, объяснил в интервью радио Sputnik врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.Существует "народное поверье", что на следующий день после злоупотребления спиртными напитками нужно выпить дополнительную порцию алкоголя, и тогда похмелье пройдет, отметил медик. Это заблуждение связано с представлением о недомогании, которое испытывает человек с "этаноловой ломкой", считает он. Слово "похмелье" в русском языке имеет два значения: с одной стороны, это набор симптомов, свойственных пациенту с алкогольной зависимостью, которому не хватает этанола в организме; с другой стороны, это признаки отравления здорового человека избыточным количеством спиртного, пояснил Водовозов.При отравлении алкоголем такой метод может лишь навредить, уверен он."В крови плещется огромное количество метаболитов этанола, которые дают картину отравления. Если мы добавляем этанола, то усугубляем ситуацию", – уточнил Водовозов.Снимать головную боль с помощью парацетамола во время похмелья тоже не следует, поскольку прием этого препарата может создать дополнительную нагрузку на печень, которая и так страдает от воздействия этанола, добавил врач.Кофе и другие напитки, содержащие кофеин, могут усугубить обезвоживание и негативно отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы человека, накануне злоупотребившего алкоголем, продолжил он."Одно из клинических проявлений похмелья – довольно выраженное обезвоживание. Оно проявляется сухостью во рту, головной болью. Кофеин работает как мочегонное, и мы суммируем эффект. Кроме того, кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений и потребность миокарда в кислороде, а у нас кровь и так сгущена на фоне обезвоживания, сердцу не очень хорошо", – сказал Водовозов.По его словам, попытки вывести токсины из организма с помощью банных процедур тоже могут серьезно навредить сердечно-сосудистой системе."Баня, особенно с парилкой, – не лучшая идея при похмелье, хотя она почему-то считается народным способом выведения токсинов из организма. На самом деле вы усугубите обезвоживание и увеличите нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Гипертонические кризы, инфаркты, инсульты в бане на фоне похмелья – это, к сожалению, очень распространенные проблемы", – заключил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20230101/pokhmele-1842711908.html

https://ria.ru/20221229/pokhmele-1842011545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, алексей водовозов, новый год, здоровье - общество