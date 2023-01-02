https://ria.ru/20230102/pokhmele-1842781497.html
Токсиколог рассказал, чего нельзя делать при похмелье
Токсиколог рассказал, чего нельзя делать при похмелье - РИА Новости, 02.01.2023
Токсиколог рассказал, чего нельзя делать при похмелье
Какие народные методы борьбы с похмельем не помогают организму, а наоборот, могут ухудшить его состояние, объяснил в интервью радио Sputnik врач-токсиколог,... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T02:10
2023-01-02T02:10
2023-01-02T02:10
общество
алексей водовозов
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Какие народные методы борьбы с похмельем не помогают организму, а наоборот, могут ухудшить его состояние, объяснил в интервью радио Sputnik врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.Существует "народное поверье", что на следующий день после злоупотребления спиртными напитками нужно выпить дополнительную порцию алкоголя, и тогда похмелье пройдет, отметил медик. Это заблуждение связано с представлением о недомогании, которое испытывает человек с "этаноловой ломкой", считает он. Слово "похмелье" в русском языке имеет два значения: с одной стороны, это набор симптомов, свойственных пациенту с алкогольной зависимостью, которому не хватает этанола в организме; с другой стороны, это признаки отравления здорового человека избыточным количеством спиртного, пояснил Водовозов.При отравлении алкоголем такой метод может лишь навредить, уверен он."В крови плещется огромное количество метаболитов этанола, которые дают картину отравления. Если мы добавляем этанола, то усугубляем ситуацию", – уточнил Водовозов.Снимать головную боль с помощью парацетамола во время похмелья тоже не следует, поскольку прием этого препарата может создать дополнительную нагрузку на печень, которая и так страдает от воздействия этанола, добавил врач.Кофе и другие напитки, содержащие кофеин, могут усугубить обезвоживание и негативно отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы человека, накануне злоупотребившего алкоголем, продолжил он."Одно из клинических проявлений похмелья – довольно выраженное обезвоживание. Оно проявляется сухостью во рту, головной болью. Кофеин работает как мочегонное, и мы суммируем эффект. Кроме того, кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений и потребность миокарда в кислороде, а у нас кровь и так сгущена на фоне обезвоживания, сердцу не очень хорошо", – сказал Водовозов.По его словам, попытки вывести токсины из организма с помощью банных процедур тоже могут серьезно навредить сердечно-сосудистой системе."Баня, особенно с парилкой, – не лучшая идея при похмелье, хотя она почему-то считается народным способом выведения токсинов из организма. На самом деле вы усугубите обезвоживание и увеличите нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Гипертонические кризы, инфаркты, инсульты в бане на фоне похмелья – это, к сожалению, очень распространенные проблемы", – заключил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230101/pokhmele-1842711908.html
https://ria.ru/20221229/pokhmele-1842011545.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, алексей водовозов, новый год, здоровье - общество
Общество, Алексей Водовозов, Новый год, Здоровье - Общество
Токсиколог рассказал, чего нельзя делать при похмелье
Врач Водовозов назвал заблуждением поверье, что новая порция спиртного снимает похмелье
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости.
Какие народные методы борьбы с похмельем не помогают организму, а наоборот, могут ухудшить его состояние, объяснил
в интервью радио Sputnik врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.
Существует "народное поверье", что на следующий день после злоупотребления спиртными напитками нужно выпить дополнительную порцию алкоголя, и тогда похмелье пройдет, отметил медик. Это заблуждение связано с представлением о недомогании, которое испытывает человек с "этаноловой ломкой", считает он. Слово "похмелье" в русском языке имеет два значения: с одной стороны, это набор симптомов, свойственных пациенту с алкогольной зависимостью, которому не хватает этанола в организме; с другой стороны, это признаки отравления здорового человека избыточным количеством спиртного, пояснил Водовозов.
"Это народное поверье основывается как раз на представлении о похмелье больного человека. Радикальное отличие в том, что у человека с зависимостью есть этаноловая ломка, ему плохо, потому что в крови мало этанола. Чтобы вернуться в норму, ему нужно выпить. Опохмелиться – это работает исключительно на людях с алкогольной зависимостью", – предупредил врач.
При отравлении алкоголем такой метод может лишь навредить, уверен он.
"В крови плещется огромное количество метаболитов этанола, которые дают картину отравления. Если мы добавляем этанола, то усугубляем ситуацию", – уточнил Водовозов.
Снимать головную боль с помощью парацетамола во время похмелья тоже не следует, поскольку прием этого препарата может создать дополнительную нагрузку на печень, которая и так страдает от воздействия этанола, добавил врач.
Кофе и другие напитки, содержащие кофеин, могут усугубить обезвоживание и негативно отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы человека, накануне злоупотребившего алкоголем, продолжил он.
"Одно из клинических проявлений похмелья – довольно выраженное обезвоживание. Оно проявляется сухостью во рту, головной болью. Кофеин работает как мочегонное, и мы суммируем эффект. Кроме того, кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений и потребность миокарда в кислороде, а у нас кровь и так сгущена на фоне обезвоживания, сердцу не очень хорошо", – сказал Водовозов.
По его словам, попытки вывести токсины из организма с помощью банных процедур тоже могут серьезно навредить сердечно-сосудистой системе.
"Баня, особенно с парилкой, – не лучшая идея при похмелье, хотя она почему-то считается народным способом выведения токсинов из организма. На самом деле вы усугубите обезвоживание и увеличите нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Гипертонические кризы, инфаркты, инсульты в бане на фоне похмелья – это, к сожалению, очень распространенные проблемы", – заключил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.