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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 02.01.2023
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 02.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Переменная облачность, без осадков и до минус 3 градусов ожидается в российской столице в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:18
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общество
москва
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 3 градусов ожидается в российской столице в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня в Москве мы ожидаем переменную облачность, без осадков. В столице - минус 1-3 градуса, по области - от 0 до минус 5", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 749 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва
Общество, Москва
10:18 02.01.2023
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

В Москве в понедельник ожидаются переменная облачность и до минус трех градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 3 градусов ожидается в российской столице в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве мы ожидаем переменную облачность, без осадков. В столице - минус 1-3 градуса, по области - от 0 до минус 5", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 749 миллиметров ртутного столба.
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