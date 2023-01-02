https://ria.ru/20230102/pogoda-1842804258.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 02.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Переменная облачность, без осадков и до минус 3 градусов ожидается в российской столице в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:18
2023-01-02T10:18
2023-01-02T10:18
общество
москва
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 3 градусов ожидается в российской столице в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня в Москве мы ожидаем переменную облачность, без осадков. В столице - минус 1-3 градуса, по области - от 0 до минус 5", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 749 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230101/rekord-1842762568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
В Москве в понедельник ожидаются переменная облачность и до минус трех градусов