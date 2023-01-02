https://ria.ru/20230102/pogoda-1842804258.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 02.01.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Переменная облачность, без осадков и до минус 3 градусов ожидается в российской столице в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T10:18

2023-01-02T10:18

2023-01-02T10:18

общество

москва

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 3 градусов ожидается в российской столице в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня в Москве мы ожидаем переменную облачность, без осадков. В столице - минус 1-3 градуса, по области - от 0 до минус 5", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 749 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230101/rekord-1842762568.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва