https://ria.ru/20230102/pensionery-1842780563.html

Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году

Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году - РИА Новости, 02.01.2023

Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд России упростит назначение выплат и повысит качество обслуживания... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T03:18

2023-01-02T03:18

2023-01-02T06:47

общество

вадим виноградов

россия

высшая школа экономики (вшэ)

пенсия

пенсионеры

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд России упростит назначение выплат и повысит качество обслуживания граждан, рассказал агентству "Прайм" руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Объединенный Соцфонд начинает работу с 1 января. Пенсионерам – как действующим, так и будущим – не стоит тревожиться по этому поводу, поскольку все выплаты, услуги и обязательства будут исполнены в полном объеме, заверил эксперт. "Происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка”, - объяснил он.Традиционная индексация пенсий в наступившем году пройдет в несколько этапов. Повышение страховых пенсий неработающим произойдет с 1 января, ряд выплат и компенсаций увеличатся с 1 февраля, перерасчет страховой пенсии запланирован на 1 апреля. Пенсии военных пенсионеров повысят с 1 октября, заключил Виноградов.

https://ria.ru/20230101/yanvar-1841413118.html

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Алексей Калабанов

общество, вадим виноградов, россия, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, пенсионеры