03:18 02.01.2023 (обновлено: 06:47 02.01.2023)
Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году
Декан ВШЭ Виноградов анонсировал несколько этапов повышения пенсий в России в 2023 году
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд России упростит назначение выплат и повысит качество обслуживания граждан, рассказал агентству "Прайм" руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Объединенный Соцфонд начинает работу с 1 января. Пенсионерам – как действующим, так и будущим – не стоит тревожиться по этому поводу, поскольку все выплаты, услуги и обязательства будут исполнены в полном объеме, заверил эксперт. "Происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка”, - объяснил он.
Традиционная индексация пенсий в наступившем году пройдет в несколько этапов. Повышение страховых пенсий неработающим произойдет с 1 января, ряд выплат и компенсаций увеличатся с 1 февраля, перерасчет страховой пенсии запланирован на 1 апреля. Пенсии военных пенсионеров повысят с 1 октября, заключил Виноградов.