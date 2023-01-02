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Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году - РИА Новости, 02.01.2023
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Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году
Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году - РИА Новости, 02.01.2023
Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году
Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд России упростит назначение выплат и повысит качество обслуживания... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T03:18
2023-01-02T06:47
общество
вадим виноградов
россия
высшая школа экономики (вшэ)
пенсия
пенсионеры
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд России упростит назначение выплат и повысит качество обслуживания граждан, рассказал агентству "Прайм" руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Объединенный Соцфонд начинает работу с 1 января. Пенсионерам – как действующим, так и будущим – не стоит тревожиться по этому поводу, поскольку все выплаты, услуги и обязательства будут исполнены в полном объеме, заверил эксперт. "Происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка”, - объяснил он.Традиционная индексация пенсий в наступившем году пройдет в несколько этапов. Повышение страховых пенсий неработающим произойдет с 1 января, ряд выплат и компенсаций увеличатся с 1 февраля, перерасчет страховой пенсии запланирован на 1 апреля. Пенсии военных пенсионеров повысят с 1 октября, заключил Виноградов.
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общество, вадим виноградов, россия, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, пенсионеры
Общество, Вадим Виноградов, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсия, Пенсионеры
03:18 02.01.2023 (обновлено: 06:47 02.01.2023)
 
Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году

Декан ВШЭ Виноградов анонсировал несколько этапов повышения пенсий в России в 2023 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд России упростит назначение выплат и повысит качество обслуживания граждан, рассказал агентству "Прайм" руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Объединенный Соцфонд начинает работу с 1 января. Пенсионерам – как действующим, так и будущим – не стоит тревожиться по этому поводу, поскольку все выплаты, услуги и обязательства будут исполнены в полном объеме, заверил эксперт. "Происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка”, - объяснил он.
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Вчера, 08:00
Выплаты, пенсии, налоги, кредиты: что изменится с 1 января
Традиционная индексация пенсий в наступившем году пройдет в несколько этапов. Повышение страховых пенсий неработающим произойдет с 1 января, ряд выплат и компенсаций увеличатся с 1 февраля, перерасчет страховой пенсии запланирован на 1 апреля. Пенсии военных пенсионеров повысят с 1 октября, заключил Виноградов.
 
ОбществоВадим ВиноградовРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)ПенсияПенсионеры
 
 
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