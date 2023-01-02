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Французы возмутились, что Путин уступил в опросе о личности года Зеленскому - РИА Новости, 02.01.2023
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Французы возмутились, что Путин уступил в опросе о личности года Зеленскому
Французы возмутились, что Путин уступил в опросе о личности года Зеленскому - РИА Новости, 02.01.2023
Французы возмутились, что Путин уступил в опросе о личности года Зеленскому
Читатели газеты французской газеты Le Figaro прокомментировали организованный газетой опрос по поводу самых выдающихся личностей года и огорчились тем, что... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T02:35
2023-01-02T03:36
в мире
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Читатели газеты французской газеты Le Figaro прокомментировали организованный газетой опрос по поводу самых выдающихся личностей года и огорчились тем, что Владимир Зеленский, а не Путин занял первое место в рейтинге.В преддверии Нового года по запросу издания был проведен опрос относительно самых выдающихся личностей 2022 года. На первом месте оказался Владимир Зеленский, на втором – известный французский футболист Килиан Мбаппе, на третьем – президент России Владимир Путин.Французские читатели высказали свое мнение по этому опросу.“Видеть Путина только на третьей позиции — это печально! Французы не осознали грандиозной работы этого великого гуманиста, который предпринял денацификацию Украины и не допустил, чтобы Украина попала под влияние НАТО и ЕС, этих отвратительных демократов”, – написал ABRIMO.“Лично я не считаю Зеленского выдающейся личностью! Он скорее коррумпированный оппортунист, чем хороший парень, поэтому тем, кто дает ему деньги, нужно проверить, что он с ними делает!”, – выразил уверенность Salluste10.“Зеленский — страдающий манией величия миллиардер, предпочитающий позволить своему народу умереть, чем вести переговоры”, – заметил VitemadosePfizer.“Первые три места в опросе должны занимать на самом деле Байден, Джонсон и Шольц, которые в течение последних восьми лет призывали Зеленского отказаться от любого мирного соглашения по Донбассу”, – отметил Pampelonne.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
https://radiosputnik.ria.ru/20220809/putin-1808218568.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, донецкая народная республика, нато, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, НАТО, Евросоюз
02:35 02.01.2023 (обновлено: 03:36 02.01.2023)
 
Французы возмутились, что Путин уступил в опросе о личности года Зеленскому

Читатели Le Figaro возмутились тем, что Путин уступил в опросе о личности года Зеленскому

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Читатели газеты французской газеты Le Figaro прокомментировали организованный газетой опрос по поводу самых выдающихся личностей года и огорчились тем, что Владимир Зеленский, а не Путин занял первое место в рейтинге.
В преддверии Нового года по запросу издания был проведен опрос относительно самых выдающихся личностей 2022 года. На первом месте оказался Владимир Зеленский, на втором – известный французский футболист Килиан Мбаппе, на третьем – президент России Владимир Путин.
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Французские читатели высказали свое мнение по этому опросу.
“Видеть Путина только на третьей позиции — это печально! Французы не осознали грандиозной работы этого великого гуманиста, который предпринял денацификацию Украины и не допустил, чтобы Украина попала под влияние НАТО и ЕС, этих отвратительных демократов”, – написал ABRIMO.
“Лично я не считаю Зеленского выдающейся личностью! Он скорее коррумпированный оппортунист, чем хороший парень, поэтому тем, кто дает ему деньги, нужно проверить, что он с ними делает!”, – выразил уверенность Salluste10.
“Зеленский — страдающий манией величия миллиардер, предпочитающий позволить своему народу умереть, чем вести переговоры”, – заметил VitemadosePfizer.
“Первые три места в опросе должны занимать на самом деле Байден, Джонсон и Шольц, которые в течение последних восьми лет призывали Зеленского отказаться от любого мирного соглашения по Донбассу”, – отметил Pampelonne.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
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В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаНАТОЕвросоюз
 
 
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