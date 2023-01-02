https://ria.ru/20230102/opros-1842784106.html

Французы возмутились, что Путин уступил в опросе о личности года Зеленскому

Французы возмутились, что Путин уступил в опросе о личности года Зеленскому - РИА Новости, 02.01.2023

Французы возмутились, что Путин уступил в опросе о личности года Зеленскому

Читатели газеты французской газеты Le Figaro прокомментировали организованный газетой опрос по поводу самых выдающихся личностей года и огорчились тем, что... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T02:35

2023-01-02T02:35

2023-01-02T03:36

в мире

владимир зеленский

владимир путин

украина

россия

донецкая народная республика

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840957280_0:0:2430:1367_1920x0_80_0_0_66e9d6018d9567e21f2fdaf4c83b2b5d.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Читатели газеты французской газеты Le Figaro прокомментировали организованный газетой опрос по поводу самых выдающихся личностей года и огорчились тем, что Владимир Зеленский, а не Путин занял первое место в рейтинге.В преддверии Нового года по запросу издания был проведен опрос относительно самых выдающихся личностей 2022 года. На первом месте оказался Владимир Зеленский, на втором – известный французский футболист Килиан Мбаппе, на третьем – президент России Владимир Путин.Французские читатели высказали свое мнение по этому опросу.“Видеть Путина только на третьей позиции — это печально! Французы не осознали грандиозной работы этого великого гуманиста, который предпринял денацификацию Украины и не допустил, чтобы Украина попала под влияние НАТО и ЕС, этих отвратительных демократов”, – написал ABRIMO.“Лично я не считаю Зеленского выдающейся личностью! Он скорее коррумпированный оппортунист, чем хороший парень, поэтому тем, кто дает ему деньги, нужно проверить, что он с ними делает!”, – выразил уверенность Salluste10.“Зеленский — страдающий манией величия миллиардер, предпочитающий позволить своему народу умереть, чем вести переговоры”, – заметил VitemadosePfizer.“Первые три места в опросе должны занимать на самом деле Байден, Джонсон и Шольц, которые в течение последних восьми лет призывали Зеленского отказаться от любого мирного соглашения по Донбассу”, – отметил Pampelonne.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220809/putin-1808218568.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211119/putin-1759776797.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, донецкая народная республика, нато, евросоюз