https://ria.ru/20230102/obvinenie-1842786728.html

Пушков выступил с обвинением в адрес Запада

Пушков выступил с обвинением в адрес Запада - РИА Новости, 02.01.2023

Пушков выступил с обвинением в адрес Запада

Наплыв беженцев в Европу спровоцировал Запад, такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T04:06

2023-01-02T04:06

2023-01-02T05:14

в мире

алексей пушков

великобритания

ла-манш

европа

оон

франция

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839966909_0:65:3031:1770_1920x0_80_0_0_96e1e73b2ca129eb3d6efc5304d6a019.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Наплыв беженцев в Европу спровоцировал Запад, такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков."Все новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.В качестве примера Пушков привел Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан и Украину."Франция уже давно сдалась под этим напором (беженцев – Прим. ред.)", - отметил он. В случае с Великобританией, указал сенатор, даже выход страны из Евросоюза "не сильно поможет".Ранее телеканал Sky News сообщил, что В Великобританию в 2022 году, переплыв пролив Ла-Манш на лодках, рекордные 45,7 тысячи мигрантов, это число более чем на 60% больше, чем в 2021-м.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе 2022 года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыло более семи миллионов переселенцев с Украины.

https://ria.ru/20221220/pravila-1840114725.html

великобритания

ла-манш

европа

франция

украина

ирак

сирия

афганистан

ливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алексей пушков, великобритания, ла-манш, европа, оон, франция, украина, ирак, сирия, афганистан, ливия