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Пушков выступил с обвинением в адрес Запада - РИА Новости, 02.01.2023
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Пушков выступил с обвинением в адрес Запада
Пушков выступил с обвинением в адрес Запада - РИА Новости, 02.01.2023
Пушков выступил с обвинением в адрес Запада
Наплыв беженцев в Европу спровоцировал Запад, такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T04:06
2023-01-02T05:14
в мире
алексей пушков
великобритания
ла-манш
европа
оон
франция
украина
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Наплыв беженцев в Европу спровоцировал Запад, такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков."Все новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.В качестве примера Пушков привел Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан и Украину."Франция уже давно сдалась под этим напором (беженцев – Прим. ред.)", - отметил он. В случае с Великобританией, указал сенатор, даже выход страны из Евросоюза "не сильно поможет".Ранее телеканал Sky News сообщил, что В Великобританию в 2022 году, переплыв пролив Ла-Манш на лодках, рекордные 45,7 тысячи мигрантов, это число более чем на 60% больше, чем в 2021-м.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе 2022 года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыло более семи миллионов переселенцев с Украины.
https://ria.ru/20221220/pravila-1840114725.html
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в мире, алексей пушков, великобритания, ла-манш, европа, оон, франция, украина, ирак, сирия, афганистан, ливия
В мире, Алексей Пушков, Великобритания, Ла-Манш, Европа, ООН, Франция, Украина, Ирак, Сирия, Афганистан, Ливия
04:06 02.01.2023 (обновлено: 05:14 02.01.2023)
 
Пушков выступил с обвинением в адрес Запада

Сенатор Пушков заявил, что наплыв беженцев в Европу спровоцировали страны Запада

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Наплыв беженцев в Европу спровоцировал Запад, такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
"Все новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
В качестве примера Пушков привел Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан и Украину.
"Франция уже давно сдалась под этим напором (беженцев – Прим. ред.)", - отметил он. В случае с Великобританией, указал сенатор, даже выход страны из Евросоюза "не сильно поможет".
Украинские беженцы в Нидерландах
20 декабря 2022, 20:32
Суд в Гааге признал незаконными особые правила для беженцев с Украины
Ранее телеканал Sky News сообщил, что В Великобританию в 2022 году, переплыв пролив Ла-Манш на лодках, рекордные 45,7 тысячи мигрантов, это число более чем на 60% больше, чем в 2021-м.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе 2022 года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыло более семи миллионов переселенцев с Украины.
 
В миреАлексей ПушковВеликобританияЛа-МаншЕвропаООНФранцияУкраинаИракСирияАфганистанЛивия
 
 
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