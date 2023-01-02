Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили еще восемь снарядов натовского калибра по Донецку
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЗдание, пострадавшее в результате ночного обстрела Донецка артиллерией ВСУ
Здание, пострадавшее в результате ночного обстрела Донецка артиллерией ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпустив по Петровскому и Кировскому районам города восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в телеграм-канале представительства.
Ранее сообщалось, что украинские войска дважды – в 10.10 и 10.30 мск - обстреляли указанные районы Донецка, выпустив 11 снарядов такого же калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.