https://ria.ru/20230102/napadenie-1842843763.html
В Саратове пьяные пациенты напали на сотрудников скорой помощи
В Саратове пьяные пациенты напали на сотрудников скорой помощи - РИА Новости, 02.01.2023
В Саратове пьяные пациенты напали на сотрудников скорой помощи
Следователи и полицейские проводят проверки по фактам двух нападений пациентов на сотрудников скорой помощи в Саратове, сообщили в региональных управлениях СК и РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T15:29
2023-01-02T15:29
2023-01-02T15:29
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Следователи и полицейские проводят проверки по фактам двух нападений пациентов на сотрудников скорой помощи в Саратове, сообщили в региональных управлениях СК и МВД."По предварительным данным, 1 января 2023 года в дневное время при транспортировке 69-летнего мужчины в медицинское учреждение он вытащил из кармана нож. При попытке медицинским братом отобрать его у пациента, правой кистью он задел лезвие ножа, в результате чего получил рану. От медицинской помощи сотрудник отказался. Кроме того, в вечернее время на Московском шоссе Саратова произошло еще одно нападение на сотрудника скорой медицинской помощи, 39-летний мужчина нанес удары фельдшеру скорой помощи в голову", - говорится в сообщении СУСК. Следователи проводят проверку и дадут объективную юридическую оценку действиям лиц, напавших на сотрудников скорой медицинской помощи, добавили в СК. Как пояснил региональный главк МВД в Telegram-канале, полиция также проводит проверки по обоим случаям нападения на медиков. По подозрению в нападении на фельдшера возле киоска на Московском шоссе в полицию доставлен 39-летний мужчина. Министр здравоохранения региона Олег Костин уточнил в Telegram-канале, что оба пациента были пьяны. По его словам, первый устроил дебош в машине скорой помощи при перевозке в больницу, в результате чего травму получил 46-летний медбрат, который после инцидента продолжил работу, а второй ударил фельдшера во время оказания помощи на улице, после чего медику в состоянии средней тяжести потребовалась госпитализация с подозрением на черепно-мозговую травму и ушибы головы.
https://ria.ru/20221217/napadenie-1839450301.html
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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове пьяные пациенты напали на сотрудников скорой помощи
СК проводит проверку после двух нападений пациентов на сотрудников скорой в Саратове
САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости.
Следователи и полицейские проводят проверки по фактам двух нападений пациентов на сотрудников скорой помощи в Саратове, сообщили в региональных управлениях СК
и МВД.
"По предварительным данным, 1 января 2023 года в дневное время при транспортировке 69-летнего мужчины в медицинское учреждение он вытащил из кармана нож. При попытке медицинским братом отобрать его у пациента, правой кистью он задел лезвие ножа, в результате чего получил рану. От медицинской помощи сотрудник отказался. Кроме того, в вечернее время на Московском шоссе Саратова произошло еще одно нападение на сотрудника скорой медицинской помощи, 39-летний мужчина нанес удары фельдшеру скорой помощи в голову", - говорится в сообщении СУСК.
Следователи проводят проверку и дадут объективную юридическую оценку действиям лиц, напавших на сотрудников скорой медицинской помощи, добавили в СК.
Как пояснил региональный главк МВД в Telegram-канале, полиция также проводит проверки по обоим случаям нападения на медиков. По подозрению в нападении на фельдшера возле киоска на Московском шоссе в полицию доставлен 39-летний мужчина.
Министр здравоохранения региона Олег Костин уточнил в Telegram-канале, что оба пациента были пьяны. По его словам, первый устроил дебош в машине скорой помощи при перевозке в больницу, в результате чего травму получил 46-летний медбрат, который после инцидента продолжил работу, а второй ударил фельдшера во время оказания помощи на улице, после чего медику в состоянии средней тяжести потребовалась госпитализация с подозрением на черепно-мозговую травму и ушибы головы.