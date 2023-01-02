https://ria.ru/20230102/napadenie-1842843763.html

В Саратове пьяные пациенты напали на сотрудников скорой помощи

В Саратове пьяные пациенты напали на сотрудников скорой помощи - РИА Новости, 02.01.2023

В Саратове пьяные пациенты напали на сотрудников скорой помощи

Следователи и полицейские проводят проверки по фактам двух нападений пациентов на сотрудников скорой помощи в Саратове, сообщили в региональных управлениях СК и РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T15:29

2023-01-02T15:29

2023-01-02T15:29

происшествия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Следователи и полицейские проводят проверки по фактам двух нападений пациентов на сотрудников скорой помощи в Саратове, сообщили в региональных управлениях СК и МВД."По предварительным данным, 1 января 2023 года в дневное время при транспортировке 69-летнего мужчины в медицинское учреждение он вытащил из кармана нож. При попытке медицинским братом отобрать его у пациента, правой кистью он задел лезвие ножа, в результате чего получил рану. От медицинской помощи сотрудник отказался. Кроме того, в вечернее время на Московском шоссе Саратова произошло еще одно нападение на сотрудника скорой медицинской помощи, 39-летний мужчина нанес удары фельдшеру скорой помощи в голову", - говорится в сообщении СУСК. Следователи проводят проверку и дадут объективную юридическую оценку действиям лиц, напавших на сотрудников скорой медицинской помощи, добавили в СК. Как пояснил региональный главк МВД в Telegram-канале, полиция также проводит проверки по обоим случаям нападения на медиков. По подозрению в нападении на фельдшера возле киоска на Московском шоссе в полицию доставлен 39-летний мужчина. Министр здравоохранения региона Олег Костин уточнил в Telegram-канале, что оба пациента были пьяны. По его словам, первый устроил дебош в машине скорой помощи при перевозке в больницу, в результате чего травму получил 46-летний медбрат, который после инцидента продолжил работу, а второй ударил фельдшера во время оказания помощи на улице, после чего медику в состоянии средней тяжести потребовалась госпитализация с подозрением на черепно-мозговую травму и ушибы головы.

https://ria.ru/20221217/napadenie-1839450301.html

https://ria.ru/20220724/vologda-1804635777.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)