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СМИ: напавший на полицейских в Нью-Йорке хотел вступить в "Талибан"* - РИА Новости, 02.01.2023
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СМИ: напавший на полицейских в Нью-Йорке хотел вступить в "Талибан"*
СМИ: напавший на полицейских в Нью-Йорке хотел вступить в "Талибан"* - РИА Новости, 02.01.2023
СМИ: напавший на полицейских в Нью-Йорке хотел вступить в "Талибан"*
Молодой человек, подозреваемый в нападении с мачете на полицейских в Нью-Йорке, хотел вступить в движение "Талибан"* в Афганистане, сообщил телеканал CNN со... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T06:31
2023-01-02T06:41
в мире
нью-йорк (город)
афганистан
талибан
оон
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Молодой человек, подозреваемый в нападении с мачете на полицейских в Нью-Йорке, хотел вступить в движение "Талибан"* в Афганистане, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ранее полиция сообщила, что трое полицейских Нью-Йорка пострадали в новогоднюю ночь в результате нападения молодого человека с мачете неподалеку от площади Таймс-сквер. Как отметила комиссар полиции, один из полицейских выстрелил в нападавшего, попав ему в плечо. Подозреваемый был задержан. По информации источников, подозреваемый в нападении на полицейских 19-летний Тревор Бикфорд имел при себе рукописный дневник, в котором выражал желание присоединиться к талибам в Афганистане и "умереть как мученик". Источники добавил, что Бикфорд остается под стражей и под охраной полиции в больнице, где проходит лечение от огнестрельного ранения.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220805/politsiya-1807378703.html
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в мире, нью-йорк (город), афганистан, талибан, оон
В мире, Нью-Йорк (город), Афганистан, Талибан, ООН
06:31 02.01.2023 (обновлено: 06:41 02.01.2023)
 
СМИ: напавший на полицейских в Нью-Йорке хотел вступить в "Талибан"*

CNN: напавший с мачете на полицейских в Нью-Йорке хотел вступить в "Талибан"*

© AP Photo / Ted ShaffreyСотрудники полиции в Нью-Йорке
Сотрудники полиции в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Ted Shaffrey
Сотрудники полиции в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Молодой человек, подозреваемый в нападении с мачете на полицейских в Нью-Йорке, хотел вступить в движение "Талибан"* в Афганистане, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее полиция сообщила, что трое полицейских Нью-Йорка пострадали в новогоднюю ночь в результате нападения молодого человека с мачете неподалеку от площади Таймс-сквер. Как отметила комиссар полиции, один из полицейских выстрелил в нападавшего, попав ему в плечо. Подозреваемый был задержан.
Американские полицейские - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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По информации источников, подозреваемый в нападении на полицейских 19-летний Тревор Бикфорд имел при себе рукописный дневник, в котором выражал желание присоединиться к талибам в Афганистане и "умереть как мученик".
Источники добавил, что Бикфорд остается под стражей и под охраной полиции в больнице, где проходит лечение от огнестрельного ранения.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреНью-Йорк (город)АфганистанТалибанООН
 
 
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