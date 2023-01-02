https://ria.ru/20230102/napadenie-1842789418.html

СМИ: напавший на полицейских в Нью-Йорке хотел вступить в "Талибан"*

СМИ: напавший на полицейских в Нью-Йорке хотел вступить в "Талибан"* - РИА Новости, 02.01.2023

СМИ: напавший на полицейских в Нью-Йорке хотел вступить в "Талибан"*

Молодой человек, подозреваемый в нападении с мачете на полицейских в Нью-Йорке, хотел вступить в движение "Талибан"* в Афганистане, сообщил телеканал CNN со... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T06:31

2023-01-02T06:31

2023-01-02T06:41

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нью-йорк (город)

афганистан

талибан

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Молодой человек, подозреваемый в нападении с мачете на полицейских в Нью-Йорке, хотел вступить в движение "Талибан"* в Афганистане, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ранее полиция сообщила, что трое полицейских Нью-Йорка пострадали в новогоднюю ночь в результате нападения молодого человека с мачете неподалеку от площади Таймс-сквер. Как отметила комиссар полиции, один из полицейских выстрелил в нападавшего, попав ему в плечо. Подозреваемый был задержан. По информации источников, подозреваемый в нападении на полицейских 19-летний Тревор Бикфорд имел при себе рукописный дневник, в котором выражал желание присоединиться к талибам в Афганистане и "умереть как мученик". Источники добавил, что Бикфорд остается под стражей и под охраной полиции в больнице, где проходит лечение от огнестрельного ранения.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220805/politsiya-1807378703.html

https://ria.ru/20230101/napadenie-1842716423.html

нью-йорк (город)

афганистан

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в мире, нью-йорк (город), афганистан, талибан, оон