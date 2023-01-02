Рейтинг@Mail.ru
Моравецкий считает смертную казнь за особо тяжкие преступления допустимой - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230102/moravetskiy-1842873494.html
Моравецкий считает смертную казнь за особо тяжкие преступления допустимой
Моравецкий считает смертную казнь за особо тяжкие преступления допустимой - РИА Новости, 02.01.2023
Моравецкий считает смертную казнь за особо тяжкие преступления допустимой
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T21:13
2023-01-02T21:16
в мире
матеуш моравецкий
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151710/28/1517102807_0:0:2815:1584_1920x0_80_0_0_92c3dbc5efb9fdfc912fe855cb85822a.jpg
ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления. По его мнению, смертная казнь в ряде стран и в Польше была отменена преждевременно. "Конечно, за особо тяжкие преступления, по моему мнению, смертная казнь должна быть допустима. Я считаю, что это было преждевременное изобретение 90-х годов или ранее", - сказал польский премьер. Польша ввела мораторий на смертную казнь в 1992 году и окончательно ее отменила, приняв новый Уголовный кодекс в 1997 году.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221230/polsha-1842382018.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151710/28/1517102807_0:0:2559:1919_1920x0_80_0_0_2cb70f810971a5786bdcc70a1b87bf9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, матеуш моравецкий, польша
В мире, Матеуш Моравецкий, Польша
21:13 02.01.2023 (обновлено: 21:16 02.01.2023)
 
Моравецкий считает смертную казнь за особо тяжкие преступления допустимой

Премьер Польши Моравецкий считает смертную казнь за особо тяжкие преступления допустимой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления.

"Я считаю, что в ситуации со смертной казнью следовало бы подумать и не поступать опрометчиво", - заявил Моравецкий, отвечая на вопросы на платформе соцсети Facebook*.

По его мнению, смертная казнь в ряде стран и в Польше была отменена преждевременно.
"Конечно, за особо тяжкие преступления, по моему мнению, смертная казнь должна быть допустима. Я считаю, что это было преждевременное изобретение 90-х годов или ранее", - сказал польский премьер.
Польша ввела мораторий на смертную казнь в 1992 году и окончательно ее отменила, приняв новый Уголовный кодекс в 1997 году.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Экс-президент Польши Александр Квасьневский - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 06:32
Бывший президент Польши заявил об угрозе третьей мировой войны
 
В миреМатеуш МоравецкийПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала