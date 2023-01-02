https://ria.ru/20230102/moravetskiy-1842873494.html
Моравецкий считает смертную казнь за особо тяжкие преступления допустимой
Моравецкий считает смертную казнь за особо тяжкие преступления допустимой - РИА Новости, 02.01.2023
Моравецкий считает смертную казнь за особо тяжкие преступления допустимой
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T21:13
2023-01-02T21:13
2023-01-02T21:16
в мире
матеуш моравецкий
польша
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ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления. По его мнению, смертная казнь в ряде стран и в Польше была отменена преждевременно. "Конечно, за особо тяжкие преступления, по моему мнению, смертная казнь должна быть допустима. Я считаю, что это было преждевременное изобретение 90-х годов или ранее", - сказал польский премьер. Польша ввела мораторий на смертную казнь в 1992 году и окончательно ее отменила, приняв новый Уголовный кодекс в 1997 году.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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в мире, матеуш моравецкий, польша
В мире, Матеуш Моравецкий, Польша
21:13 02.01.2023 (обновлено: 21:16 02.01.2023)
Моравецкий считает смертную казнь за особо тяжкие преступления допустимой
Премьер Польши Моравецкий считает смертную казнь за особо тяжкие преступления допустимой
ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления.
"Я считаю, что в ситуации со смертной казнью следовало бы подумать и не поступать опрометчиво", - заявил Моравецкий, отвечая на вопросы на платформе соцсети Facebook*.
По его мнению, смертная казнь в ряде стран и в Польше была отменена преждевременно.
"Конечно, за особо тяжкие преступления, по моему мнению, смертная казнь должна быть допустима. Я считаю, что это было преждевременное изобретение 90-х годов или ранее", - сказал польский премьер.
Польша ввела мораторий на смертную казнь в 1992 году и окончательно ее отменила, приняв новый Уголовный кодекс в 1997 году.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.