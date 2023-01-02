https://ria.ru/20230102/moravetskiy-1842873494.html

Моравецкий считает смертную казнь за особо тяжкие преступления допустимой

Моравецкий считает смертную казнь за особо тяжкие преступления допустимой - РИА Новости, 02.01.2023

Моравецкий считает смертную казнь за особо тяжкие преступления допустимой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T21:13

2023-01-02T21:13

2023-01-02T21:16

в мире

матеуш моравецкий

польша

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ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления. По его мнению, смертная казнь в ряде стран и в Польше была отменена преждевременно. "Конечно, за особо тяжкие преступления, по моему мнению, смертная казнь должна быть допустима. Я считаю, что это было преждевременное изобретение 90-х годов или ранее", - сказал польский премьер. Польша ввела мораторий на смертную казнь в 1992 году и окончательно ее отменила, приняв новый Уголовный кодекс в 1997 году.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221230/polsha-1842382018.html

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2023

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в мире, матеуш моравецкий, польша