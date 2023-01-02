https://ria.ru/20230102/mechta-1842857720.html

Губернатор Бусаргин исполнил мечту мальчика побывать в роли пожарного

Губернатор Бусаргин исполнил мечту мальчика побывать в роли пожарного - РИА Новости, 02.01.2023

Губернатор Бусаргин исполнил мечту мальчика побывать в роли пожарного

Пятилетний Иннокентий, мечту которого побывать в роли пожарного пообещал исполнить губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в рамках акции "Елка желаний",... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T17:35

2023-01-02T17:35

2023-01-02T17:51

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Пятилетний Иннокентий, мечту которого побывать в роли пожарного пообещал исполнить губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в рамках акции "Елка желаний", вместе с сестренкой посетил пожарно-спасательную часть (ПСЧ) в Саратове и совершил выезд на пожарной машине, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Бусаргин в рамках акции "Елка желаний" 30 декабря подарил подарки четырем детям из Саратовской области, в ближайшее время он пообещал исполнить мечты еще двух детей, один из которых - пятилетний Иннокентий - захотел побывать в роли пожарного, для него глава региона запланировал экскурсию в пожарную часть. "Благодаря всероссийской акции "Елка желаний" сегодня сбылась мечта пятилетнего Иннокентия Бакулина из Саратова... В ПСЧ-1 Саратова побывала семья Бакулиных - родители Мария и Денис и их дети Иннокентий и Майя. Заветное желание Кеши было побывать в пожарной части и увидеть работу пожарных. В пожарной части дети почувствовали себя настоящими пожарными, побывав в каждой пожарной машине, посмотрев, как собираются на пожар огнеборцы, а в заключении дети совершили выезд на пожарной машине - восхищению детей не было предела", - говорится в сообщении. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.

https://ria.ru/20230102/mechta-1842819573.html

https://ria.ru/20230102/mechta-1842809670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, роман бусаргин, саратов, саратовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)