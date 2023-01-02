17:35 02.01.2023 (обновлено: 17:51 02.01.2023)
Губернатор Бусаргин исполнил мечту мальчика побывать в роли пожарного
В Саратове мальчик, желавший побывать в роли пожарного, совершил выезд на пожарной машине
© Фото : ГУ МЧС РФ по Саратовской областиМария и Денис Бакулины с детьми в ПСЧ-1 города Саратова в рамках акции "Елка желаний"
Мария и Денис Бакулины с детьми в ПСЧ-1 города Саратова в рамках акции "Елка желаний"
САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Пятилетний Иннокентий, мечту которого побывать в роли пожарного пообещал исполнить губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в рамках акции "Елка желаний", вместе с сестренкой посетил пожарно-спасательную часть (ПСЧ) в Саратове и совершил выезд на пожарной машине, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Бусаргин в рамках акции "Елка желаний" 30 декабря подарил подарки четырем детям из Саратовской области, в ближайшее время он пообещал исполнить мечты еще двух детей, один из которых - пятилетний Иннокентий - захотел побывать в роли пожарного, для него глава региона запланировал экскурсию в пожарную часть.
"Благодаря всероссийской акции "Елка желаний" сегодня сбылась мечта пятилетнего Иннокентия Бакулина из Саратова... В ПСЧ-1 Саратова побывала семья Бакулиных - родители Мария и Денис и их дети Иннокентий и Майя. Заветное желание Кеши было побывать в пожарной части и увидеть работу пожарных. В пожарной части дети почувствовали себя настоящими пожарными, побывав в каждой пожарной машине, посмотрев, как собираются на пожар огнеборцы, а в заключении дети совершили выезд на пожарной машине - восхищению детей не было предела", - говорится в сообщении.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.