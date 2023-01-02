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Вице-премьер Оверчук исполнил мечту мальчика посетить фабрику мороженого
Вице-премьер Оверчук исполнил мечту мальчика посетить фабрику мороженого - РИА Новости, 02.01.2023
Вице-премьер Оверчук исполнил мечту мальчика посетить фабрику мороженого
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук исполнил мечту мальчика Ивана из Московской области – посетить фабрику мороженого - в рамках... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:11
2023-01-02T11:11
2023-01-02T16:07
новый год — 2023
общество
алексей оверчук
елка желаний
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук исполнил мечту мальчика Ивана из Московской области – посетить фабрику мороженого - в рамках всероссийской акции "Елка желаний".На фабрике мальчику рассказали о производстве лакомства, показав процесс и заодно угостив пломбиром.Акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
https://ria.ru/20221229/podarok-1842243384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, алексей оверчук, елка желаний
Новый год — 2023, Общество, Алексей Оверчук, Елка желаний
11:11 02.01.2023 (обновлено: 16:07 02.01.2023)
Вице-премьер Оверчук исполнил мечту мальчика посетить фабрику мороженого
Вице-премьер Оверчук исполнил на "Елке желаний" мечту мальчика посетить фабрику мороженого