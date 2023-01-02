https://ria.ru/20230102/mechta-1842809670.html

Вице-премьер Оверчук исполнил мечту мальчика посетить фабрику мороженого

Вице-премьер Оверчук исполнил мечту мальчика посетить фабрику мороженого - РИА Новости, 02.01.2023

Вице-премьер Оверчук исполнил мечту мальчика посетить фабрику мороженого

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук исполнил мечту мальчика Ивана из Московской области – посетить фабрику мороженого - в рамках... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T11:11

2023-01-02T11:11

2023-01-02T16:07

новый год — 2023

общество

алексей оверчук

елка желаний

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585694636_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_dba08a3d36afb05a67f2e21f48eb25cd.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук исполнил мечту мальчика Ивана из Московской области – посетить фабрику мороженого - в рамках всероссийской акции "Елка желаний".На фабрике мальчику рассказали о производстве лакомства, показав процесс и заодно угостив пломбиром.Акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20221229/podarok-1842243384.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, алексей оверчук, елка желаний