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ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/kupyansk-1842849834.html
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 02.01.2023
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении
На Купянском направлении за сутки потери украинских войск составили до 30 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:19
2023-01-02T18:44
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. На Купянском направлении за сутки потери украинских войск составили до 30 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Синьковка Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Влада Копылова
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Сводка Минобороны РФ о ходе проведения СВО
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Скельки, Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
16:19 02.01.2023 (обновлено: 18:44 02.01.2023)
 
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении

Минобороны: российские войска уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. На Купянском направлении за сутки потери украинских войск составили до 30 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Синьковка Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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