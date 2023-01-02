https://ria.ru/20230102/kupyansk-1842849834.html
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 02.01.2023
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении
На Купянском направлении за сутки потери украинских войск составили до 30 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:19
2023-01-02T16:19
2023-01-02T18:44
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. На Купянском направлении за сутки потери украинских войск составили до 30 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Синьковка Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сводка Минобороны РФ о ходе проведения СВО
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Скельки, Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области.
2023-01-02T16:19
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PT3M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
16:19 02.01.2023 (обновлено: 18:44 02.01.2023)
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении
Минобороны: российские войска уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении