https://ria.ru/20230102/kupyansk-1842849834.html

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 02.01.2023

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении

На Купянском направлении за сутки потери украинских войск составили до 30 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T16:19

2023-01-02T16:19

2023-01-02T18:44

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. На Купянском направлении за сутки потери украинских войск составили до 30 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Синьковка Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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2023

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сводка Минобороны РФ о ходе проведения СВО Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Скельки, Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области. 2023-01-02T16:19 true PT3M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область