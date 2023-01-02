09:34 02.01.2023 (обновлено: 14:56 02.01.2023)
Косовские власти берут курс на эскалацию конфликта, заявил МИД
МИД: косовские власти берут курс на эскалацию, опираясь на поддержку США и ЕС
© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово в Митровице
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово в Митровице. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Власти самопровозглашенного Косово пытаются обострить обстановку в регионе, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
Ранее премьер непризнанной республики Альбин Курти сообщил в интервью изданию Die Welt, что в Косово хотят увеличить численность солдат НАТО "ради укрепления мира и безопасности во всем регионе Западных Балкан". По его словам, Приштина сейчас повышает расходы на оборону, а также готовит больше солдат и резервистов.
"С огромной тревогой следим за эволюцией ситуации в Косово и вокруг нее. Мы видим, что косовские власти берут курс на эскалацию, при этом очевидно для нас они опираются на поддержку, открытую и скрытую, со стороны их кураторов, прежде всего со стороны Евросоюза и Вашингтона", — сказал он.
По словам замминистра, страны Запада должны оказать давление на Приштину для поиска политического решения конфликта. Он подчеркнул, что косовские власти нужно заставить отказаться от воинственных планов, которые могут обернуться дестабилизацией обстановки на Балканах. Кроме того, Приштина должна выполнить взятые на себя обязательства согласно Брюссельскому соглашению. Оно, как напомнил Грушко, предусматривает создание сообщества сербских муниципалитетов в качестве ключевого элемента решения косовской проблемы.
1 января, 11:44В Косово хотят увеличить численность солдат НАТО
Очередной виток напряженности в Косово и Метохии начался после того, как косовоалбанская полиция задержала нескольких бывших полицейских — сербов по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и терроризме. Из-за этого косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурили на трассах.
С призывом убрать баррикады выступил 28 декабря президент Сербии Александр Вучич. Кроме того, он отменил высшую боевую готовность сербских Вооруженных сил, объявленную из-за ситуации на севере Метохии. Баррикады у КПП "Мердаре" убрали в тот же день.
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