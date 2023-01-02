https://ria.ru/20230102/kosovo-1842798439.html

Косовские власти берут курс на эскалацию конфликта, заявил МИД

Косовские власти берут курс на эскалацию конфликта, заявил МИД - РИА Новости, 02.01.2023

Косовские власти берут курс на эскалацию конфликта, заявил МИД

Власти самопровозглашенного Косово пытаются обострить обстановку в регионе, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T09:34

2023-01-02T09:34

2023-01-02T14:56

евросоюз

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косово

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Власти самопровозглашенного Косово пытаются обострить обстановку в регионе, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.Ранее премьер непризнанной республики Альбин Курти сообщил в интервью изданию Die Welt, что в Косово хотят увеличить численность солдат НАТО "ради укрепления мира и безопасности во всем регионе Западных Балкан". По его словам, Приштина сейчас повышает расходы на оборону, а также готовит больше солдат и резервистов.По словам замминистра, страны Запада должны оказать давление на Приштину для поиска политического решения конфликта. Он подчеркнул, что косовские власти нужно заставить отказаться от воинственных планов, которые могут обернуться дестабилизацией обстановки на Балканах. Кроме того, Приштина должна выполнить взятые на себя обязательства согласно Брюссельскому соглашению. Оно, как напомнил Грушко, предусматривает создание сообщества сербских муниципалитетов в качестве ключевого элемента решения косовской проблемы. Очередной виток напряженности в Косово и Метохии начался после того, как косовоалбанская полиция задержала нескольких бывших полицейских — сербов по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и терроризме. Из-за этого косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурили на трассах.С призывом убрать баррикады выступил 28 декабря президент Сербии Александр Вучич. Кроме того, он отменил высшую боевую готовность сербских Вооруженных сил, объявленную из-за ситуации на севере Метохии. Баррикады у КПП "Мердаре" убрали в тот же день.

https://ria.ru/20230101/kosovo-1842712921.html

https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html

сша

косово

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, сша, косово, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)