https://ria.ru/20230102/koronavirus-1842815142.html

В России за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2023

В России за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19

В РФ за сутки госпитализированы 379 человек с COVID-19, выздоровели 4489 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T12:03

2023-01-02T12:03

2023-01-02T12:03

распространение коронавируса

россия

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 379 человек с COVID-19, выздоровели 4489 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 2 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 379 человек... Выздоровело за сутки 4489 человек", - говорится в сообщении.Более 3,8 тысячи случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 3884 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 43 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221226/koronavirus-1841475316.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19