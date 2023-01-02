https://ria.ru/20230102/koronavirus-1842815142.html
В России за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2023
В России за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 379 человек с COVID-19, выздоровели 4489 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T12:03
2023-01-02T12:03
2023-01-02T12:03
распространение коронавируса
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общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 379 человек с COVID-19, выздоровели 4489 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 2 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 379 человек... Выздоровело за сутки 4489 человек", - говорится в сообщении.Более 3,8 тысячи случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 3884 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 43 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221226/koronavirus-1841475316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 3884 случая COVID-19