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В России за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230102/koronavirus-1842815142.html
В России за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2023
В России за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 379 человек с COVID-19, выздоровели 4489 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T12:03
2023-01-02T12:03
распространение коронавируса
россия
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 379 человек с COVID-19, выздоровели 4489 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 2 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 379 человек... Выздоровело за сутки 4489 человек", - говорится в сообщении.Более 3,8 тысячи случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 3884 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 43 человека", - говорится в сообщении.
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россия, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
12:03 02.01.2023
 
В России за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 3884 случая COVID-19

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПодстанция скорой помощи в Москве
Подстанция скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Подстанция скорой помощи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 379 человек с COVID-19, выздоровели 4489 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 2 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 379 человек... Выздоровело за сутки 4489 человек", - говорится в сообщении.
Более 3,8 тысячи случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 3884 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 43 человека", - говорится в сообщении.
Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 17:42Распространение коронавируса
В Петербурге с начала пандемии коронавируса умерли 112 медработников
 
Распространение коронавирусаРоссияОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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