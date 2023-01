https://ria.ru/20230102/kndr-1842817894.html

КНДР может обладать 15-60 ядерными боеголовками, пишут СМИ

КНДР может обладать 15-60 ядерными боеголовками, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2023

КНДР может обладать 15-60 ядерными боеголовками, пишут СМИ

Северная Корея может иметь от 15 до 60 ядерных боеголовок, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на данные иностранных экспертов.

СЕУЛ, 2 янв — РИА Новости. Северная Корея может иметь от 15 до 60 ядерных боеголовок, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на данные иностранных экспертов.Согласно сведениям американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), по состоянию на сентябрь у КНДР, предположительно, были готовы 20-30 ядерных боеголовок, пригодных для ракет средней дальности. В свою очередь, Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в июне прошедшего года сообщил, что Северная Корея обладает 20 зарядами. При этом в стране есть материалы, а именно уран-235 и плутоний-239, которые позволяют создать еще 45-55 боеголовок. Японские эксперты из исследовательского института Research Center for Nuclear Weapons Abolition (RECNA) в докладе о ядерных материалах в мире на 2022 год сообщили, что КНДР по состоянию на июнь имеет 40 зарядов. В то же время американский Институт национальных стратегических исследований (INSS) при Институте национальной обороны США заявлял, что на ноябрь 2020 года у Пхеньяна было 15-60 боеголовок. Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва призвал усилить ядерные силы страны и увеличить массовое производство ядерных боеголовок. Кроме того, он заявил о необходимости создания новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, а также быстрого завершения проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР отметил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении страны "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.

