https://ria.ru/20230102/katolichestvo-1842831910.html
Президент Польши примет участие в церемонии похорон Бенедикта XVI
Президент Польши примет участие в церемонии похорон Бенедикта XVI - РИА Новости, 02.01.2023
Президент Польши примет участие в церемонии похорон Бенедикта XVI
Президент Польши Анджей Дуда примет участие в церемонии похорон новопреставленного папы на покое Бенедикта XVI, сообщил журналистам заместитель министра... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T13:51
2023-01-02T13:51
2023-01-02T13:51
религия
умер бенедикт xvi
польша
ватикан
марчин пшидач
анджей дуда
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
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ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда примет участие в церемонии похорон новопреставленного папы на покое Бенедикта XVI, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. "С польской стороны на похороны направится президент Анджей Дуда", - сказал Пшидач. Он пояснил, что своим личным присутствием на похоронах Дуда хочет "акцентировать и привязанность к католическому костелу, и к личности папы Бенедикта со стороны поляков". В настоящее время в Ватикане проходит церемония прощания с Бенедиктом XVI. Тело усопшего понтифика без гроба выставлено в центре базилики перед бронзовым балдахином работы Бернини. Бенедикт XVI войдёт в историю современной церкви как первый понтифик, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет, со времен папы Григория XII. После отречения в феврале 2013 года он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах, где и умер в субботу. Прощание продлится до четверга, когда состоятся похороны. Заупокойную мессу на площади Святого Петра возглавит папа Франциск.
https://ria.ru/20221231/papa-1842618041.html
https://ria.ru/20230102/vatikan-1842811517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер бенедикт xvi, польша, ватикан, марчин пшидач, анджей дуда, бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
Религия, Умер Бенедикт XVI, Польша, Ватикан, Марчин Пшидач, Анджей Дуда, Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)
Президент Польши примет участие в церемонии похорон Бенедикта XVI
Президент Польши Дуда примет участие в церемонии похорон новопреставленного Бенедикта XVI
ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда примет участие в церемонии похорон новопреставленного папы на покое Бенедикта XVI, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
"С польской стороны на похороны направится президент Анджей Дуда", - сказал Пшидач.
Он пояснил, что своим личным присутствием на похоронах Дуда хочет "акцентировать и привязанность к католическому костелу, и к личности папы Бенедикта со стороны поляков".
В настоящее время в Ватикане
проходит церемония прощания с Бенедиктом XVI. Тело усопшего понтифика без гроба выставлено в центре базилики перед бронзовым балдахином работы Бернини.
Бенедикт XVI войдёт в историю современной церкви как первый понтифик, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет, со времен папы Григория XII. После отречения в феврале 2013 года он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах, где и умер в субботу.
Прощание продлится до четверга, когда состоятся похороны. Заупокойную мессу на площади Святого Петра возглавит папа Франциск
.