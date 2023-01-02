https://ria.ru/20230102/katolichestvo-1842831910.html

Президент Польши примет участие в церемонии похорон Бенедикта XVI

Президент Польши примет участие в церемонии похорон Бенедикта XVI - РИА Новости, 02.01.2023

Президент Польши примет участие в церемонии похорон Бенедикта XVI

Президент Польши Анджей Дуда примет участие в церемонии похорон новопреставленного папы на покое Бенедикта XVI, сообщил журналистам заместитель министра... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T13:51

2023-01-02T13:51

2023-01-02T13:51

религия

умер бенедикт xvi

польша

ватикан

марчин пшидач

анджей дуда

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

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ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда примет участие в церемонии похорон новопреставленного папы на покое Бенедикта XVI, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. "С польской стороны на похороны направится президент Анджей Дуда", - сказал Пшидач. Он пояснил, что своим личным присутствием на похоронах Дуда хочет "акцентировать и привязанность к католическому костелу, и к личности папы Бенедикта со стороны поляков". В настоящее время в Ватикане проходит церемония прощания с Бенедиктом XVI. Тело усопшего понтифика без гроба выставлено в центре базилики перед бронзовым балдахином работы Бернини. Бенедикт XVI войдёт в историю современной церкви как первый понтифик, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет, со времен папы Григория XII. После отречения в феврале 2013 года он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах, где и умер в субботу. Прощание продлится до четверга, когда состоятся похороны. Заупокойную мессу на площади Святого Петра возглавит папа Франциск.

https://ria.ru/20221231/papa-1842618041.html

https://ria.ru/20230102/vatikan-1842811517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

умер бенедикт xvi, польша, ватикан, марчин пшидач, анджей дуда, бенедикт xvi (йозеф ратцингер)