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Президент Польши примет участие в церемонии похорон Бенедикта XVI - РИА Новости, 02.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230102/katolichestvo-1842831910.html
Президент Польши примет участие в церемонии похорон Бенедикта XVI
Президент Польши примет участие в церемонии похорон Бенедикта XVI - РИА Новости, 02.01.2023
Президент Польши примет участие в церемонии похорон Бенедикта XVI
Президент Польши Анджей Дуда примет участие в церемонии похорон новопреставленного папы на покое Бенедикта XVI, сообщил журналистам заместитель министра... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T13:51
2023-01-02T13:51
религия
умер бенедикт xvi
польша
ватикан
марчин пшидач
анджей дуда
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
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ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда примет участие в церемонии похорон новопреставленного папы на покое Бенедикта XVI, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. "С польской стороны на похороны направится президент Анджей Дуда", - сказал Пшидач. Он пояснил, что своим личным присутствием на похоронах Дуда хочет "акцентировать и привязанность к католическому костелу, и к личности папы Бенедикта со стороны поляков". В настоящее время в Ватикане проходит церемония прощания с Бенедиктом XVI. Тело усопшего понтифика без гроба выставлено в центре базилики перед бронзовым балдахином работы Бернини. Бенедикт XVI войдёт в историю современной церкви как первый понтифик, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет, со времен папы Григория XII. После отречения в феврале 2013 года он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах, где и умер в субботу. Прощание продлится до четверга, когда состоятся похороны. Заупокойную мессу на площади Святого Петра возглавит папа Франциск.
https://ria.ru/20221231/papa-1842618041.html
https://ria.ru/20230102/vatikan-1842811517.html
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умер бенедикт xvi, польша, ватикан, марчин пшидач, анджей дуда, бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
Религия, Умер Бенедикт XVI, Польша, Ватикан, Марчин Пшидач, Анджей Дуда, Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)
13:51 02.01.2023
 
Президент Польши примет участие в церемонии похорон Бенедикта XVI

Президент Польши Дуда примет участие в церемонии похорон новопреставленного Бенедикта XVI

© Pixabay / Pixabay/Julius_SilverВатикан
Ватикан - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© Pixabay / Pixabay/Julius_Silver
Ватикан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда примет участие в церемонии похорон новопреставленного папы на покое Бенедикта XVI, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
"С польской стороны на похороны направится президент Анджей Дуда", - сказал Пшидач.
Папа Бенедикт XVI благословляет верующих в конце своей последней еженедельной аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 27 февраля 2013 - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 16:00
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
Он пояснил, что своим личным присутствием на похоронах Дуда хочет "акцентировать и привязанность к католическому костелу, и к личности папы Бенедикта со стороны поляков".
В настоящее время в Ватикане проходит церемония прощания с Бенедиктом XVI. Тело усопшего понтифика без гроба выставлено в центре базилики перед бронзовым балдахином работы Бернини.
Бенедикт XVI войдёт в историю современной церкви как первый понтифик, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет, со времен папы Григория XII. После отречения в феврале 2013 года он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах, где и умер в субботу.
Прощание продлится до четверга, когда состоятся похороны. Заупокойную мессу на площади Святого Петра возглавит папа Франциск.
Церемония прощания с Бенедиктом XVI в Соборе Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
Вчера, 11:32Религия
В Ватикане началась церемония прощания с Бенедиктом XVI
 
РелигияУмер Бенедикт XVIПольшаВатиканМарчин ПшидачАнджей ДудаБенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)
 
 
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