https://ria.ru/20230102/kartochki-1842872101.html
В Эстонии хотят внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих
В Эстонии хотят внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих - РИА Новости, 02.01.2023
В Эстонии хотят внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих
Министерство социальных дел Эстонии готовится внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих с загруженной на них суммой денег, на которые они... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T21:00
2023-01-02T21:00
2023-01-02T21:00
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 янв - РИА Новости. Министерство социальных дел Эстонии готовится внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих с загруженной на них суммой денег, на которые они смогут купить продукты по своему вкусу, сообщила в понедельник глава отдела готовности к кризисам министерства Теа Варрак. По данным минсоцдел, сейчас помощь малоимущим распределяется через Продуктовый банк, собирающий в магазинах непроданные продукты, а также пожертвования от частных лиц, и передающий их социальным работникам и благотворительным организациям, которые распределяют продукты среди нуждающихся. При этом люди, зачастую, получали продуктовые наборы, в которых были продукты, которые им были не нужны. По ее словам, продуктовые карточки на 30 евро будут выдаваться один раз в квартал. "Здесь действуют те же критерии, что действовали прежде для получения продовольственной помощи. Карточки будут выданы получателям прожиточного пособия, ходатайствовавшим о нем, получателям компенсаций от местного самоуправления и еще ряду лиц", - пояснила Варрак. Она добавила, что используя продуктовую карточку, можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости, например гигиенические товары. Невозможно будет приобрести табачные и алкогольные изделия, а также лотерейные билеты.
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эстония, в мире
В Эстонии хотят внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих
Эстонские власти готовятся внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих
ХЕЛЬСИНКИ, 2 янв - РИА Новости. Министерство социальных дел Эстонии готовится внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих с загруженной на них суммой денег, на которые они смогут купить продукты по своему вкусу, сообщила в понедельник глава отдела готовности к кризисам министерства Теа Варрак.
По данным минсоцдел, сейчас помощь малоимущим распределяется через Продуктовый банк, собирающий в магазинах непроданные продукты, а также пожертвования от частных лиц, и передающий их социальным работникам и благотворительным организациям, которые распределяют продукты среди нуждающихся. При этом люди, зачастую, получали продуктовые наборы, в которых были продукты, которые им были не нужны.
"В 2023 году министерство хочет внедрить более гибкую и удобную систему электронных продуктовых карточек, на которые ежеквартально будет переводиться определенная сумма. Эти деньги человек сможет использовать, самостоятельно выбирая в любом магазине сети, выигравшей государственный тендер, продовольственные товары и товары первой необходимости по своему усмотрению", - сказала Варрак изданию "МК-Эстония".
По ее словам, продуктовые карточки на 30 евро будут выдаваться один раз в квартал. "Здесь действуют те же критерии, что действовали прежде для получения продовольственной помощи. Карточки будут выданы получателям прожиточного пособия, ходатайствовавшим о нем, получателям компенсаций от местного самоуправления и еще ряду лиц", - пояснила Варрак.
Она добавила, что используя продуктовую карточку, можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости, например гигиенические товары. Невозможно будет приобрести табачные и алкогольные изделия, а также лотерейные билеты.