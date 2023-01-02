https://ria.ru/20230102/kartochki-1842872101.html

В Эстонии хотят внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих

В Эстонии хотят внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих - РИА Новости, 02.01.2023

В Эстонии хотят внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих

Министерство социальных дел Эстонии готовится внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих с загруженной на них суммой денег, на которые они... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T21:00

2023-01-02T21:00

2023-01-02T21:00

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 янв - РИА Новости. Министерство социальных дел Эстонии готовится внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих с загруженной на них суммой денег, на которые они смогут купить продукты по своему вкусу, сообщила в понедельник глава отдела готовности к кризисам министерства Теа Варрак. По данным минсоцдел, сейчас помощь малоимущим распределяется через Продуктовый банк, собирающий в магазинах непроданные продукты, а также пожертвования от частных лиц, и передающий их социальным работникам и благотворительным организациям, которые распределяют продукты среди нуждающихся. При этом люди, зачастую, получали продуктовые наборы, в которых были продукты, которые им были не нужны. По ее словам, продуктовые карточки на 30 евро будут выдаваться один раз в квартал. "Здесь действуют те же критерии, что действовали прежде для получения продовольственной помощи. Карточки будут выданы получателям прожиточного пособия, ходатайствовавшим о нем, получателям компенсаций от местного самоуправления и еще ряду лиц", - пояснила Варрак. Она добавила, что используя продуктовую карточку, можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости, например гигиенические товары. Невозможно будет приобрести табачные и алкогольные изделия, а также лотерейные билеты.

https://ria.ru/20221221/estoniya-1840308676.html

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