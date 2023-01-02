https://ria.ru/20230102/grigorovich-1842820224.html

Путин поздравил Юрия Григоровича с днем рождения

Путин поздравил Юрия Григоровича с днем рождения - РИА Новости, 02.01.2023

Путин поздравил Юрия Григоровича с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем рождения хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича, отметив его вклад в сохранение и развитие великих РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T12:37

2023-01-02T12:37

2023-01-02T12:37

культура

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем рождения хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича, отметив его вклад в сохранение и развитие великих традиций отечественной школы балета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Знаменитому советскому и российскому артисту балета, хореографу, балетмейстеру и педагогу в понедельник исполняется 96 лет. "Уважаемый Юрий Николаевич! От души поздравляю Вас с Днём рождения. Вы посвятили свой талант, всю свою жизнь подвижническому служению искусству, снискали славу одного из выдающихся хореографов современности. Ваша многогранная творческая деятельность, огромный личный вклад в сохранение и развитие великих традиций отечественной школы балета, забота о воспитании одарённой молодёжи достойны самого глубокого уважения", - приводятся в сообщении слова Путина. Также президент пожелал хореографу доброго здоровья и всего наилучшего. Юрий Григорович удостоен многих почетных званий, правительственных наград и премий. Народный артист СССР (1973), Герой Социалистического труда (1986), лауреат Ленинской премии (1970), дважды лауреат Государственной премии СССР (1977, 1985). Награжден орденами Ленина (1976) и Октябрьской Революции (1981), "За заслуги перед Отечеством" III (2002), II (2007), и I (2011) степеней. В 2017 году он был удостоен Ордена Святого апостола Андрея Первозванного – высшей награды Российской Федерации.

https://ria.ru/20220524/balet-1790401502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юрий григорович, россия, владимир путин, общество, новости культуры