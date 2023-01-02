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Городские службы Москвы готовятся к гололедице - РИА Новости, 11.01.2023
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Городские службы Москвы готовятся к гололедице
Городские службы Москвы готовятся к гололедице - РИА Новости, 11.01.2023
Городские службы Москвы готовятся к гололедице
Гололедица ожидается в Москве в понедельник, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-02T10:42
2023-01-11T15:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
новый год
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Гололедица ожидается в Москве в понедельник, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, до 21.00 2 января в столице ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что будет способствовать образованию гололедицы. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. В столичном комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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городское хозяйство москвы, общество, москва, новый год, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Новый год, Комплекс городского хозяйства Москвы
10:42 02.01.2023 (обновлено: 15:44 11.01.2023)
 

Городские службы Москвы готовятся к гололедице

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" распаковывают мешки с сухим противогололедным материалом
Сотрудники ГБУ Автомобильные дороги распаковывают мешки с сухим противогололедным материалом - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" распаковывают мешки с сухим противогололедным материалом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Гололедица ожидается в Москве в понедельник, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, до 21.00 2 января в столице ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что будет способствовать образованию гололедицы. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
В столичном комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 09:27Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы перед Новым годом
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМоскваНовый годКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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