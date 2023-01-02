https://ria.ru/20230102/gololed-1844159873.html

Городские службы Москвы готовятся к гололедице

Городские службы Москвы готовятся к гололедице - РИА Новости, 11.01.2023

Городские службы Москвы готовятся к гололедице

Гололедица ожидается в Москве в понедельник, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-02T10:42

2023-01-02T10:42

2023-01-11T15:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

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москва

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Гололедица ожидается в Москве в понедельник, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, до 21.00 2 января в столице ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что будет способствовать образованию гололедицы. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. В столичном комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, новый год, комплекс городского хозяйства москвы