https://ria.ru/20230102/gololed-1844159873.html
Городские службы Москвы готовятся к гололедице
Городские службы Москвы готовятся к гололедице - РИА Новости, 11.01.2023
Городские службы Москвы готовятся к гололедице
Гололедица ожидается в Москве в понедельник, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-02T10:42
2023-01-02T10:42
2023-01-11T15:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
новый год
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154792/73/1547927336_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce78f12163916c81aa6d68fdddc722f2.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Гололедица ожидается в Москве в понедельник, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, до 21.00 2 января в столице ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что будет способствовать образованию гололедицы. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. В столичном комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20221230/moskva-1842394569.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154792/73/1547927336_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4162f0b2897bb8bcc76973700ba903c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, москва, новый год, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Новый год, Комплекс городского хозяйства Москвы