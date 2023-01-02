https://ria.ru/20230102/gazprom-1842826825.html

Миллер: "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок в Китай

Миллер: "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок в Китай - РИА Новости, 02.01.2023

Миллер: "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок в Китай

"Газпром" с 1 января вышел на принципиально новый уровень экспорта газа в Китай, сообщил глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T13:13

2023-01-02T13:13

2023-01-02T14:24

экономика

китай

газпром

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. "Газпром" с 1 января вышел на принципиально новый уровень экспорта газа в Китай, сообщил глава компании Алексей Миллер.Он уточнил, что в прошедшем году по просьбе Пекина поставки регулярно совершались сверх контрактных обязательств, что позволило перевыполнить соглашение.В 2022 году "Газпром" неоднократно сообщал о рекордах по поставкам газа в Китай. Последний зафиксировали 28 декабря, максимальное превышение контрактных обязательств составило 18,7 процента. По словам Алексея Миллера, общий объем экспорта в Китай суммарно достиг 48 миллиардов кубометров газа в год.Первые трубопроводные поставки газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020-м составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году."Газпром" в начале февраля 2022-го подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири — 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может увеличиться еще на 50 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20221129/neft-1834941987.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221228/gazprom-1841992939.html

китай

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, газпром