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Миллер: "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок в Китай - РИА Новости, 02.01.2023
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Миллер: "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок в Китай
Миллер: "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок в Китай - РИА Новости, 02.01.2023
Миллер: "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок в Китай
"Газпром" с 1 января вышел на принципиально новый уровень экспорта газа в Китай, сообщил глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T13:13
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экономика
китай
газпром
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. "Газпром" с 1 января вышел на принципиально новый уровень экспорта газа в Китай, сообщил глава компании Алексей Миллер.Он уточнил, что в прошедшем году по просьбе Пекина поставки регулярно совершались сверх контрактных обязательств, что позволило перевыполнить соглашение.В 2022 году "Газпром" неоднократно сообщал о рекордах по поставкам газа в Китай. Последний зафиксировали 28 декабря, максимальное превышение контрактных обязательств составило 18,7 процента. По словам Алексея Миллера, общий объем экспорта в Китай суммарно достиг 48 миллиардов кубометров газа в год.Первые трубопроводные поставки газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020-м составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году."Газпром" в начале февраля 2022-го подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири — 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может увеличиться еще на 50 миллиардов кубометров в год.
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экономика, китай, газпром
Экономика, Китай, Газпром
13:13 02.01.2023 (обновлено: 14:24 02.01.2023)
 
Миллер: "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок в Китай

Миллер: "Газпром" в 2022 году превысил годовые обязательства по поставкам в Китай

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк"Газпром"
Газпром - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. "Газпром" с 1 января вышел на принципиально новый уровень экспорта газа в Китай, сообщил глава компании Алексей Миллер.
Он уточнил, что в прошедшем году по просьбе Пекина поставки регулярно совершались сверх контрактных обязательств, что позволило перевыполнить соглашение.

"Более того, также по просьбе китайских коллег мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, вышли на поставку суточных объемов, предусмотренных контактом для следующего года. Таким образом, с 1 января 2023 года "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай", — говорится в сообщении.

В 2022 году "Газпром" неоднократно сообщал о рекордах по поставкам газа в Китай. Последний зафиксировали 28 декабря, максимальное превышение контрактных обязательств составило 18,7 процента. По словам Алексея Миллера, общий объем экспорта в Китай суммарно достиг 48 миллиардов кубометров газа в год.
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Первые трубопроводные поставки газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020-м составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.
"Газпром" в начале февраля 2022-го подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири — 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может увеличиться еще на 50 миллиардов кубометров в год.
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