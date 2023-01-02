https://ria.ru/20230102/finlyandiya-1842834586.html

Жители Финляндии снизили потребление электричества в декабре

Жители Финляндии снизили потребление электричества в декабре - РИА Новости, 02.01.2023

Жители Финляндии снизили потребление электричества в декабре

Жители Финляндии продолжили экономить электроэнергию в декабре, её потребление было на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в понедельник РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T14:11

2023-01-02T14:11

2023-01-02T14:11

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 янв — РИА Новости. Жители Финляндии продолжили экономить электроэнергию в декабре, её потребление было на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в понедельник электросетевая компания Fingrid. "Отличные результаты энергосбережения продолжаются. По предварительным расчетам Fingrid, потребление электроэнергии в Финляндии в декабре 2022 года было на 10% меньше, чем в то же время в 2021 году", - сообщает компания. Сокращение потребления энергии в декабре стало самым значительным с августа, когда стартовала акция сбережения энергии. По данным Fingrid, в прошедшем месяце потребление составило 7,97 МВт, в то время как годом ранее - 8,86 МВт. Представитель Fingrid Туомас Раухала уточнил, что экономия граждан оказала значительное влияние на управление энергосистемой Финляндии. Ранее сообщалось, что Fingrid вводит трехступенчатую шкалу возможного дефицита электроэнергии и активирует процедуру поддержки на последнем уровне: "Высокий риск дефицита электроэнергии". Участвовать в процедуре может любая организация, имеющая хотя бы один мегаватт потенциальной гибкости, которую можно активировать с уведомлением за один час. Риск дефицита электроэнергии зимой возник в Финляндии в связи с отказом от импорта электроэнергии из России из-за невозможности проводить банковские платежи, уточняла ранее финская компания.

https://radiosputnik.ria.ru/20221228/finlyandiya-1842022497.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220914/elektropotreblenie-1816755577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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