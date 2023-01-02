Рейтинг@Mail.ru
Жители Финляндии снизили потребление электричества в декабре - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230102/finlyandiya-1842834586.html
Жители Финляндии снизили потребление электричества в декабре
Жители Финляндии снизили потребление электричества в декабре - РИА Новости, 02.01.2023
Жители Финляндии снизили потребление электричества в декабре
Жители Финляндии продолжили экономить электроэнергию в декабре, её потребление было на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в понедельник РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T14:11
2023-01-02T14:11
финляндия
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 2 янв — РИА Новости. Жители Финляндии продолжили экономить электроэнергию в декабре, её потребление было на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в понедельник электросетевая компания Fingrid. "Отличные результаты энергосбережения продолжаются. По предварительным расчетам Fingrid, потребление электроэнергии в Финляндии в декабре 2022 года было на 10% меньше, чем в то же время в 2021 году", - сообщает компания. Сокращение потребления энергии в декабре стало самым значительным с августа, когда стартовала акция сбережения энергии. По данным Fingrid, в прошедшем месяце потребление составило 7,97 МВт, в то время как годом ранее - 8,86 МВт. Представитель Fingrid Туомас Раухала уточнил, что экономия граждан оказала значительное влияние на управление энергосистемой Финляндии. Ранее сообщалось, что Fingrid вводит трехступенчатую шкалу возможного дефицита электроэнергии и активирует процедуру поддержки на последнем уровне: "Высокий риск дефицита электроэнергии". Участвовать в процедуре может любая организация, имеющая хотя бы один мегаватт потенциальной гибкости, которую можно активировать с уведомлением за один час. Риск дефицита электроэнергии зимой возник в Финляндии в связи с отказом от импорта электроэнергии из России из-за невозможности проводить банковские платежи, уточняла ранее финская компания.
https://radiosputnik.ria.ru/20221228/finlyandiya-1842022497.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220914/elektropotreblenie-1816755577.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_65bcb1f3625e4a4795cf1cd478088dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, в мире
Финляндия, Россия, В мире
14:11 02.01.2023
 
Жители Финляндии снизили потребление электричества в декабре

Fingrid: жители Финляндии снизили потребление электричества в декабре на десять процентов

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 2 янв — РИА Новости. Жители Финляндии продолжили экономить электроэнергию в декабре, её потребление было на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в понедельник электросетевая компания Fingrid.
"Отличные результаты энергосбережения продолжаются. По предварительным расчетам Fingrid, потребление электроэнергии в Финляндии в декабре 2022 года было на 10% меньше, чем в то же время в 2021 году", - сообщает компания.
Украинские беженцы в Нидерландах
28 декабря 2022, 18:53В мире
СМИ: Финляндия начнет принимать украинцев из Эстонии в начале 2023 года
Сокращение потребления энергии в декабре стало самым значительным с августа, когда стартовала акция сбережения энергии. По данным Fingrid, в прошедшем месяце потребление составило 7,97 МВт, в то время как годом ранее - 8,86 МВт.
Представитель Fingrid Туомас Раухала уточнил, что экономия граждан оказала значительное влияние на управление энергосистемой Финляндии.
Ранее сообщалось, что Fingrid вводит трехступенчатую шкалу возможного дефицита электроэнергии и активирует процедуру поддержки на последнем уровне: "Высокий риск дефицита электроэнергии". Участвовать в процедуре может любая организация, имеющая хотя бы один мегаватт потенциальной гибкости, которую можно активировать с уведомлением за один час.
Риск дефицита электроэнергии зимой возник в Финляндии в связи с отказом от импорта электроэнергии из России из-за невозможности проводить банковские платежи, уточняла ранее финская компания.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября 2022, 15:40В мире
Еврокомиссия предложила снизить электропотребление в ЕС на 10%
 
ФинляндияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала